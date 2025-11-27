Un posibil pas revoluționar în prevenirea cancerului pulmonar este testat în premieră mondială. Cercetătorii britanici încearcă să afle dacă un vaccin experimental poate opri procesul tumoral chiar înainte să înceapă, deschizând o nouă direcție în medicina preventivă. Studiul aflat la debut ar putea deveni un reper pentru viitoarele abordări în oncologie.

Cum a apărut ideea unui vaccin care să prevină cancerul pulmonar

Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai agresive boli oncologice, iar povara sa globală menține presiunea asupra cercetării medicale. Specialiștii investighează dacă o imunizare administrată persoanelor cu risc crescut poate genera un răspuns imun capabil să recunoască rapid celulele pulmonare care dezvoltă modificări tumorale. Premisa este că intervenția extrem de timpurie ar putea modifica radical prognoza actuală, marcată de o mortalitate ridicată.

Depistarea cât mai devreme a cancerului pulmonar și prevenirea apariției sale reprezintă obiective centrale în medicina modernă, mai ales pentru persoanele deja expuse unor factori puternici de risc. În acest context, cercetătorii britanici au anunțat lansarea primului studiu clinic din lume dedicat unui creat special pentru a împiedica dezvoltarea cancerului pulmonar.

Ce presupune studiul clinic și cine îl finanțează

Inițiativa este coordonată de University College London (UCL) și Universitatea Oxford, care au obținut o finanțare de peste 2,3 milioane de euro din partea Cancer Research UK, cu sprijinul CRIS Cancer Foundation. Proiectul vizează derularea, pe parcursul următorilor patru ani, a unui studiu de fază I ce analizează vaccinul experimental LungVax la persoane cu risc major.

În această etapă timpurie, obiectivul principal este definirea dozei optime și evaluarea profilului de siguranță, inclusiv monitorizarea reacțiilor adverse potențiale pentru diferite niveluri de dozaj. Lansarea propriu-zisă este estimată pentru vara anului 2026, odată cu obținerea aprobărilor de reglementare.

Datele actuale privind supraviețuirea sunt îngrijorătoare: mai puţin de 10% dintre persoanele diagnosticate cu cancer pulmonar supravieţuiesc zece ani sau mai mult, relatează g4media.ro. Cercetătorii subliniază că singura modalitate de a îmbunătăți aceste rezultate este intervenția înainte ca boala să se manifeste clinic.

Cum funcționează vaccinul

Specialiștii explică faptul că vaccinurile preventive nu înlocuiesc renunțarea la fumat (considerată cea mai eficientă metodă de reducere a riscului), dar pot deveni o completare valoroasă pentru protejarea persoanelor vulnerabile. Conceptul LungVax pornește de la observația că celulele care încep procesul de transformare malignă prezintă antigene anormale, numite neoantigene și antigene asociate tumorii.

Acestea nu apar în celulele sănătoase sau sunt prezente în forme diferite, ceea ce le face ușor de recunoscut pentru sistemul imunitar. Vaccinul conține instrucțiuni genetice menite să „antreneze” organismul să identifice celulele pulmonare suspecte și să le elimine înainte ca ele să acumuleze suficiente modificări pentru a deveni o tumoră. Tehnologia de livrare a acestor instrucțiuni provine din cercetările derulate la Oxford în timpul pandemiei de Covid-19.

Cine va participa la prima fază a cercetării

Pentru a evalua siguranța și primele semnale de eficacitate, în studiu vor fi incluse persoane care au avut un pulmonar incipient tratat chirurgical, dar care prezintă un risc de recidivă. În același timp, vaccinul va fi testat și în rândul persoanelor înscrise în programul național de screening din Marea Britanie, o categorie aflată sub monitorizare constantă și cu probabilitate crescută de dezvoltare a bolii.

Dacă rezultatele vor fi pozitive, cercetarea ar putea avansa către studii mai ample, menite să stabilească dacă LungVax poate deveni o strategie de prevenție aplicabilă pe scară largă.

De ce este proiectul important pentru sănătatea publică

Cancerul pulmonar reprezintă o problemă majoră în Regatul Unit, unde aproximativ 48.500 de cazuri sunt raportate anual, iar 72% dintre acestea sunt asociate fumatului, principala cauză prevenibilă de cancer la nivel global. Echipa proiectului amintește că prevenția continuă să joace un rol decisiv, iar un vaccin ar putea completa măsurile deja consacrate, în special pentru foștii fumători sau pentru cei expuși altor factori de risc.

Conducerea consideră că această inițiativă marchează un pas important către un viitor în care prevenirea cancerelor ar putea deveni posibilă datorită screeningului riguroas și cunoașterii aprofundate a mecanismelor timpurii ale transformării celulare.

Cercetătorii atrag atenția că LungVax este un vaccin experimental, aflat într-o etapă incipientă și care nu este încă aprobat pentru utilizare clinică. Rezultatele acestui prim studiu vor determina dacă strategia oferă un nivel adecvat de siguranță și dacă merită extinsă către cercetări mai largi.