Un vaccin „inteligent" cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință

Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință

Elena Boruz
16 oct. 2025, 08:30
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum ar funcționa acest vaccin experimental
  2. Ce rezultate s-au observat în studiile pe animale
  3. Poate preveni răspândirea cancerului?
  4. Când ar putea fi testat pe oameni

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Massachusetts Amherst anunță o descoperire care ar putea schimba modul în care înțelegem tratamentul cancerului. Cercetătorii au testat pe șoareci un vaccin experimental pe bază de nanoparticule, care a reușit nu doar să reducă dezvoltarea tumorilor, ci și să prevină apariția lor în anumite cazuri.

Deocamdată, serul nu a fost testat pe oameni, astfel că rezultatele trebuie privite ca preliminare, dar potențialul este considerat „remarcabil” de către autorii studiului.

Cum ar funcționa acest vaccin experimental

Vaccinul folosește o tehnologie cu nanoparticule lipidice, capabile să transporte simultan doi adjuvanți, substanțe care stimulează sistemul imunitar.

„Prin proiectarea acestor nanoparticule pentru a activa sistemul imunitar prin mai multe căi, combinate cu antigene specifice cancerului, putem preveni creșterea tumorilor cu rate remarcabile”, explică Prabhani Atukorale, coordonatoarea cercetării, conform The Independent.

Ce rezultate s-au observat în studiile pe animale

După vaccinare, șoarecii au fost expuși la celule de cancer de piele. Aproximativ 80% dintre ei nu au dezvoltat tumori. Asta, în timp ce animalele vaccinate prin metode clasice nu au supraviețuit mai mult de 35 de zile. Cercetătorii au observat și un alt detaliu important: vaccinul a împiedicat metastazarea la plămâni, lucru rar întâlnit în testele preclinice.

Poate preveni răspândirea cancerului?

Într-un al doilea test, oamenii de știință au folosit fragmente reale de tumori pentru a stimula răspunsul imun. Aceasta este o procedură numită vaccinare cu lizate tumorale. Rata de respingere a cancerului a fost de 88% pentru cancer pancreatic, 75% pentru cancer de sân și 69% pentru melanom. În aceste cazuri, metastazele nu au mai apărut.

Când ar putea fi testat pe oameni

Deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii subliniază că vaccinul este încă în stadiu experimental. Vor fi necesare teste suplimentare și evaluări de siguranță înainte ca studiile clinice pe oameni să poată începe.

„Metastazele sunt cel mai dificil obstacol în tratarea cancerului”, spune Atukorale, sugerând că această tehnologie ar putea deschide o direcție complet nouă în imunoterapie.

