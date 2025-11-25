Un val de incidente aeriene a atras atenția autorităților din România și Republica Moldova în ultimele zile, după ce mai multe drone cu inscripția „ЫЫ47604” au fost detectate în apropierea zonei de conflict.

Val de incidente aeriene. Ce drone au intrat în spațiul aerian al României și Republicii Moldova

Specialiștii care au examinat aparatele au concluzionat că acestea nu sunt muniții, ci dispozitive special create pentru a aglomera sistemele de detecție radar.

Potrivit informațiilor furnizate de , drona avea o greutate de aproximativ 10 kilograme și era realizată din materiale foarte subțiri, cu o structură fragilă și un design simplificat, ceea ce îi conferă o stabilitate redusă și un risc ridicat de pierdere a controlului în zbor.

Val de incidente aeriene. Ce semnificație are inscripția „ЫЫ47604” și cum se compară aceste drone cu altele

Experții au remarcat asemănări clare între aceste drone și seria Gerbera, cunoscută pentru utilizarea în tactici de saturație radar. Toate aceste elemente indică faptul că drona era concepută mai degrabă pentru diversiune decât pentru atac, susțin analiștii.

De asemenea, incidentul amintește de situații din Polonia, unde anul trecut au fost descoperite aproape identice, inscripționate „ЫЫ31402” și clasificate oficial drept dispozitive de diversiune.

Ce s-a întâmplat în județul Vaslui

În Vaslui, un bărbat a alertat autoritățile după ce a auzit un zgomot puternic în zonă, relatează Monitorul de Vaslui. În curtea acestuia a fost găsită o dronă cu dimensiuni de 1,5–2 metri, complet distrusă la impact. Zona a fost securizată rapid, iar fragmentele au fost ridicate pentru investigații.

Radarele militare au înregistrat anterior pătrunderea dronei în România prin Tulcea, aceasta continuându-și zborul spre Galați și apoi către Vaslui.

Cum au reacționat forțele armate

Forțele Ariene Române au ridicat în aer Eurofightere cu piloți germani și avioane F-16 românești pentru a monitoriza situația. Chiar dacă au avut autorizația de a interveni cu foc, s-a decis evitarea utilizării armamentului pentru a nu pune în pericol populația civilă din zonele traversate.

„Acesta este încă un episod provocator adresat României”, subliniind că „drona nu transporta explozibil”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Din cauza traiectoriei imprevizibile a dronei, locuitorii din județele Tulcea, Galați și Vrancea au primit mesaje RO-Alert pentru a fi avertizați în timp real. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că monitorizarea situației este continuă, iar piloții au permisiunea de a angaja ținta dacă situația o impune.