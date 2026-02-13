În fiecare an, pe 14 februarie, milioane de cupluri sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților prin flori, cadouri, felicitări și cine romantice. De la declarații siropoase la escapade în doi, Valentine’s Day a devenit un fenomen global. Însă tradițiile diferă considerabil de la o țară la alta, iar în unele locuri iubirea se celebrează chiar în altă zi.

Deși Statele Unite au popularizat masiv această sărbătoare, Valentine’s Day este marcată în majoritatea statelor europene, precum Franța, Regatul Unit, Germania sau Italia, dar și în țări din , Asia și Australia. În ultimii ani, tradiția a fost adoptată intens și în China, Japonia și Coreea de Sud.

Între prietenie și romantism

În Brazilia, Ziua Îndrăgostiților nu se sărbătorește pe 14 februarie, ci pe 12 iunie, sub numele de „Dia dos Namorados”. Data a fost aleasă pentru a evita suprapunerea cu celebrul Carnaval brazilian. Cuplurile marchează momentul prin cine romantice și schimburi de cadouri, conform Today.

În Finlanda, 14 februarie este „Ystävänpäivä”, Ziua Prieteniei. Accentul cade pe legături sincere și prietenii apropiate, nu neapărat pe relații romantice.

În Mexic, sărbătoarea poartă numele „El Día del Amor y la Amistad” și este dedicată atât iubirii, cât și prieteniei, fiind celebrată de toată lumea, indiferent de statutul relațional.

Tradiții spectaculoase și obiceiuri inedite

În Japonia, femeile oferă bărbaților „honmei choco” (pentru persoana iubită) sau „giri choco” (din obligație). O lună mai târziu, de White Day, bărbații întorc gestul. În Coreea de Sud, există chiar și Black Day, pe 14 aprilie, când persoanele singure mănâncă jajangmyeon, tăiței cu sos de fasole neagră.

În Cehia, iubirea se celebrează pe 1 mai. Cuplurile se sărută sub cireși înfloriți, adesea lângă statuia poetului Karel Hynek Mácha, pentru noroc în dragoste.

În Filipine, autoritățile organizează nunți în masă de Valentine’s Day, unde sute de cupluri își unesc destinele simultan.

Orașe care respiră romantism

Paris este considerat unul dintre cele mai romantice orașe din lume, iar 14 februarie aduce scrisori, cadouri și declarații de dragoste la fiecare pas.

În Verona, orașul lui Romeo și Julieta, Valentine’s Day devine un festival de patru zile, cu concerte în Piazza dei Signori, felinare în formă de inimă și concursuri de scrisori de dragoste.

Indiferent de dată sau tradiție, mesajul rămâne același: iubirea, fie romantică, fie prietenească, merită celebrată. Iar modul în care fiecare cultură își pune amprenta asupra acestei zile arată cât de diferit, dar și cât de universal, este sentimentul care unește oameni din întreaga lume.