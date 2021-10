Valeriu Gheorghiță, despre accelerarea ritmului de vaccinare: „Dacă trendul continuă, este posibil să avem 70% populație vaccinată până la finalul anului”

Valeriu Gheorghiță a precizat că ritmul vaccinării în România a crescut semnificativ în ultimele zile și că, dacă trendul va continua, până la finalul anului, este posibil ca 70% din populația cu vârsta peste 12 ani să fie vaccinată:

„Dacă ritmul de vaccinare se menține conform acestui trend, până la finalul acestui an am putea să depășim o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populația rezidentă de peste 12 ani. Am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză, de la 6,5 milioane.

O medie zilnică a persoanelor care se vaccinează pentru prima dată de aproximativ 80.000 de persoane. Avem capacitate de vaccinare, putem să asigurăm acest ritm de vaccinare. Doar în felul acesta putem să spunem că România și-a atins obiectivele”, a declarat Valeriu Gheorghiță.