Vaporul lui Nicolae Ceaușescu a fost cumpărat de un cunoscut fotbalist al naționalei: „Un prieten l-a scufundat intenționat”

Sandu Boc (76 de ani), fost fundaș al celor de la Petrolul, Dinamo, Sportul, Rapid, Craiova și al echipei naționale a României, a cumpărat vaporul lui Nicolae Ceaușescu, imediat după Revoluția din 1989. Fotbalistul legendar a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni, cum a reușit să ajungă în posesia acestuia.

Sandu Boc, despre cum a ajuns în posesia vaporului lui Nicolae Ceaușescu

„După Revoluție m-am asociat cu un cipriot care avea o afacere demarată. Închiria vapoare și marinari pentru toți armatorii din lume. A venit la Hotel Nord și când a văzut balerinele și ospătarii, totul pentru Sandu Boc, a zis că sunt personaj important. Mi-a spus ce afaceri are și mi-a zis: „Ești omul de care am nevoie! Cât vrei salariu pe lună pentru afacere?”. „2.000 de dolari!”. „Nu, îți dau 5.000!”. Am deschis un birou la Constanța. Când am dat anunț pentru marinari era coadă până în stradă. Sute de oameni. Apoi am închiriat „Mărăști” și „Mărășești”, vapoarele. Și mai era și vaporul lui Ceaușescu, „Sovata2. Nu se atingea nimeni de el. L-am cumpărat. Ziceam că fac naveta pe mare Constanța-Istanbul”, a dezvăluit fotbalistul în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, realizată de Ovidiu Ioanițoaia la .

„Vaporul, ca să circule, îi trebuie avizul Registrului Naval Român. L-am băgat în reparații. Toți banii pe care-i câștigasem i-am investit. Când l-am terminat era un bibelou frumos. După o vreme a venit un neamț că vrea să-l închirieze. În contractul pe care l-am făcut pe un an de zile am scris că „la terminarea contractului trebuie predat cu avizul Registrului Naval Român”. Scafandrii neamțului dormeau pe vapor. Mai pescuiau calcan și aruncau sacii cu pește pe un vas care venea din Turcia. Dar l-a prins paza de coastă pe unul și i-a luat permisul de pescuit. El, fraierul, a calat și un motor. Când să-mi dea vasul, i-am arătat contractul! N-a mai obținut avizul ăla niciodată. Mi-a dat cât am vrut pe el și l-a lăsat aici. Eu l-am vândut unui prieten de-al meu. S-a dus la Mangalia, i-a făcut asigurare, dar după l-a băgat la fund și a luat banii pe asigurare”, a mai spus el în cadrul emisiunii.