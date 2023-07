Vasile Bănescu, despre acuzațiile lansate de Florentin Pandele privind alocarea de fonduri către Catedrala Mântuirii Neamului: „Este onorant să respecți legea, inclusiv legea catedralei” (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat joi în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin că nu a avut niciun fel de comunicare cu Florentin Pandele sau cu Gabriela Firea în contextul izbucnirii scandalului azilelor groazei din Voluntari:

„Ce am făcut eu a fost să semnalez, este vorba de conștiința creștină pe care o am prin natura formării mele. Biserica este compusă din oameni cu conștiință creștină, în grade diferite. reacțiile mele au fost și sunt alimentate de acest sănătos reflex pe care avem datoria să îl dobândim în legătură cu celălalt, cu cel vulnerabil. Am scris recent că Creștinismul autentic nu e formalism, nu este ritualism, este internalizare a cuvintelor lui Hristos. Am vrut să transmit un mesaj firesc în legătură cu suferința provocată de acele atrocități, din partea unei instituții percepută a moralității în spațiul public.

Din păcate cred că e în mare criză și chestiunea de onoare. Această responsabilitate în mod firesc trebuie să inducă sentimentul de onoare. E foarte onorabil să fii pe o treaptă mai înaltă. Cu cât ești mai sus trebuie să resimți și onoarea combinată intrinsec cu responsabilitatea. În limba latină cuvântul ministru înseamnă slujitor, e un cuvânt foarte frumos. Toți putem fi miniștri în cercul nostru strâmt, avem datoria, dincolo de cea creștină, cea civică de a-l sluji pe celălalt, evitând posibile derapaje omenești și investindu-te personal cu conștiința sa în reglarea unor lucruri”.

În ceea ce privește acuzațiile lansate de Florentin Pandele privind alocarea de fonduri de la bugetul local pentru Catedrala Mântuirii Neamului, Vasile Bănescu a spus că există o lege în acest sens care prevede inclusiv modul cum se realizează sprijinul statului:

Nu am avut niciodată o co municare, am fost sunat de la un număr necunoscut pentru mine și am transmis un mesaj la mesajul primit că este domnul respectiv, în care am explicat că reacțiile mele sunt reacțiile unui creștin care a văzut la televizor niște atrocități pe care, în numele bunului simț le denunță nearătând cu degetul spre nimeni. Nu am datoria să indic eu pe cineva, nu am făcut-o, nu vor face, fiecare are conștiința lui. Reacțiile publice au fost inevitabil politizate. Eu nu am creat un conflict, trebuie să sensibilizăm oamenii pentru a deschide ochii pentru a greși mai puțin. Niciodată, eu nu am întâlnit-o pe doamna Firea, și nici pe domnul Pandele, nu sunt în situația de a comunică decât cu presa.

Această catedrală construită în numele memoriei tuturor martirilor români din toate timpurile este exemplară pentru ortodoxia românească, este un proiect vechi de peste 150 de ani și este construită inclusiv în baza unei legi oferite de statul român care presupune inclusiv ajutorul statului pentru ridicarea unui monument religios. Ajutorul primit din partea autorităților s-a oferit în temeiul unei legi, din banii noștri ai tuturor. Este onorant să respecți legea, inclusiv legea catedralei”.