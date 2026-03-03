Un bărbat de 56 de ani din județul Vaslui a murit încercând să-și recupereze banii din casa cuprinsă de flăcări. Tragedia a avut loc în satul Găvan, comuna Bogdana. Cât incendiul se extindea, mașinile de pompieri erau blocate în noroiul de pe ulițe.
Bărbatul și soția sa erau în curte când au văzut că le-a luat foc casa. Ei au sunat la 112, dar mașinile de pompieri au rămas împotmolite în noroi.
Bărbatul a intrat în locuința cuprinsă de flăcări să recupereze niște bani pe care-i obținuse din vânzarea unor animale.
El a reușit să iasă din casă, dar imediat după i s-a făcut rău și a murit. Trupul său a fost dus la IML Vaslui pentru efectuarea necropsiei.
Între timp, mașinile de pompieri au ajuns la incendiu, dar tractate cu un buldoexcavator, informează Observator News.
Soția bărbatului a fost transportată la Spitalul Județean Vaslui. Autoritățile fac acum cercetări să descopere cauza incendiului.