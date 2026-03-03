Un bărbat de 56 de ani din județul Vaslui a murit încercând să-și recupereze banii din casa cuprinsă de flăcări. Tragedia a avut loc în satul Găvan, comuna Bogdana. Cât incendiul se extindea, mașinile de pompieri erau blocate în noroiul de pe ulițe.

A murit încercând să-și recupereze banii

Bărbatul și soția sa erau în curte când au văzut că le-a luat foc casa. Ei au sunat la 112, dar mașinile de pompieri au rămas împotmolite în noroi.

Bărbatul a intrat în locuința cuprinsă de flăcări să recupereze niște bani pe care-i obținuse din vânzarea unor animale.

El a reușit să iasă din casă, dar imediat după i s-a făcut rău și a murit. Trupul său a fost dus la IML Vaslui pentru efectuarea necropsiei.

Între timp, mașinile de pompieri au ajuns la incendiu, dar tractate cu un buldoexcavator, informează

Soția bărbatului a fost transportată la Spitalul Județean Vaslui. Autoritățile fac acum cercetări să descopere cauza incendiului.