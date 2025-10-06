Începutul toamnei, pentru multe gospodine și mulți gospodari, reprezintă începutul pregătirilor pentru toamnă. Și dacă legumele sunt la , iar fructele în compoturi, să vedem câte metode de conservare a verdețurilor proaspete pentru anotimpul rece.

Metoda clasică de conservare a verdețurilor

Indiferent de metoda de conservare pentru care veți opta, este foarte important să începeți cu spălarea și uscarea verdețurilor pe un prosop curat. În cazul în care frunzele rămân umede, există riscul de apariție a mucegaiului sau a altor modificări.

O metodă clasică, dar care și-a demonstrat eficiența, este deshidratarea. După spălare și uscare, verdețurile, fie că vorbim despre pătrunjel, mărar sau leuștean, pot fi uscate cu ajutorul unui aparat special de deshidratare ori în cuptor, la o temperatură scăzută (aproximativ 60°C). După câteva ore de stat în cuptor, vor fi complet uscate, dar la fel de aromate.

Pentru depozitarea lor, le puteți mărunți și pune în borcane curate, bine închise, sau în pungi de hârtie, dar asta numai după ce s-au răcit.

Nici tijele de la pătrunjel nu ar trebui aruncate, acestea pot fi congelate separat și folosite ulterior în supe sau tocănițe.

Cum poți păstra pentru iarnă leușteanul și țelina

Când vine vorba despre leuștean și țelină, cea mai practică metodă de păstrare a lor rămâne congelarea. Atât frunzele, cât și tijele se taie mărunt și se așază în pungi, se sigilează și se depozitează în . Aroma nu se pierde, iar porționarea facilitează folosirea lor în preparate.

Metoda inedită de conservare a frunzelor de mărar și busuioc

Pe lângă dehidratare, mărarul poate fi păstrat prin conservarea în sare. După ce ai tocat frunzele, le pui în borcane, alternând straturile de mărar cu cele de sare grunjoasă. se închid ermetic și se păstrează la rece. Pe timpul iernii, amestecul poate fi folosit pe post de condiment, fără a fi nevoie de adaos suplimentar de sare.

Busuiocul, o plantă fragilă, își păstrează cel mai bine aroma atunci când este congelat în ulei de măsline. Frunzele întregi sau tocate se pun în forme pentru cuburi de gheață, alături de puțină sare și ulei din belșug. După congelare, cuburile pot fi scoase și păstrate într-o pungă, fiind gata de folosit oricând la sosuri, paste sau mâncăruri mediteraneene.