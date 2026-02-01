Frigul pune stăpânire pe mare parte din România. Temperaturile scad semnificativ în sud și est, iar în nordul Moldovei se anunță o zi de ger, cu maxime de până la -12 grade. În contrast, vestul Transilvaniei se bucură de valori mult mai ridicate, de 7-8 grade. Ninsorile își fac apariția în mai multe regiuni, iar vântul intens accentuează senzația de .

Ger în nordul Moldovei, temperaturi negative în sud și est

În nordul Moldovei, frigul este prezent pe tot parcursul zilei. Temperaturile nu vor depăși -10…-12 grade, iar noaptea se anunță valori extrem de scăzute. În același timp, în sudul și estul țării, vremea se răcește accentuat, cu temperaturi negative și vânt susținut, conform .

În vestul Transilvaniei, însă, valorile termice sunt mai blânde. La Deva și Alba Iulia se vor înregistra 7-8 grade, în timp ce în Banat și Crișana sunt posibile ploi slabe, trecătoare. În Oltenia și la munte va ninge, iar spre seară ninsorile se vor extinde și în sudul țării.

Dobrogea și Bărăgan: vânt puternic și viscol

În Dobrogea și Bărăgan, vremea este mohorâtă și mai rece decât în ziua precedentă. Temperaturile rămân negative, cu aproximativ -4 grade la Tulcea.

Vântul bate cu putere, mai ales pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 55 km/h. Spre seară sunt așteptate ninsori, iar în sudul Dobrogei acestea pot fi viscolite.

Moldova și Muntenia: frig accentuat și ninsori

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, temperaturile scad față de ziua anterioară, atingând -3…-4 grade la amiază. Noaptea se instalează gerul, iar vântul intens sporește senzația de frig. Dimineața sunt posibile fulguieli în aceste zone.

În nordul Moldovei și în Bucovina va ninge slab la începutul zilei, după care cerul se va degaja. Frigul rămâne însă greu de suportat. În nord-estul extrem se vor înregistra -12 grade la prânz, iar la noapte, în Botoșani, temperatura poate coborî până la -20 de grade.

Transilvania, Banat și Crișana: ceață și diferențe mari de temperatură

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile sunt mai ridicate, ajungând până la 6 grade în Baia Mare. Atmosfera rămâne închisă, iar ceața este prezentă pe alocuri. A fost emis cod galben de ceață densă în județul Cluj, valabil până la ora 9.

Ceața afectează și vestul țării, cu avertizări similare în Caraș-Severin și Hunedoara. Cerul va fi noros, cu ploi slabe, iar temperaturile vor urca până la 7 grade la Deva. În sudul Banatului, vântul se intensifică.

Oltenia și Muntenia: frig, ninsori și viscol

În Oltenia, răcirea este accentuată. Dacă ieri au fost 6-7 grade, astăzi maximele nu vor depăși 0 grade. Va ninge în aproape toată regiunea, iar vântul devine tot mai puternic. Spre seară, în sud-estul Olteniei, ninsorile pot fi viscolite.

Un aer foarte rece pătrunde și în Muntenia. Temperaturile rămân negative, vântul se intensifică, iar seara sunt așteptate ninsori. În sudul regiunii, acestea se pot transforma în viscol.

Vremea în București

În Capitală, vremea devine deosebit de rece. La amiază se vor înregistra aproximativ -1 grad, însă din cauza vântului, temperatura resimțită va fi mai scăzută.

Rafalele pot ajunge la 40-45 km/h. Seara și noaptea sunt așteptate ninsori slabe, viscolite, iar dimineața următoare aduce minime de până la -9 grade.

Zonele montane: frig și ninsori

La munte, temperaturile continuă să scadă. Dimineața aduce ger în Carpații Orientali, va ninge slab în Carpații Meridionali și Occidentali, iar în Munții Banatului vântul va sufla tare, viscolind ninsoarea.