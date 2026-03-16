Ana Maria
16 mart. 2026, 19:08
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii pentru a primi acest ajutor
  2. Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. Ce documente trebuie depuse
  3. Unde se depun actele și care este programul de lucru?

Vești importante pentru pensionarii cu venituri reduse. În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, autoritățile locale din Brașov pregătesc un sprijin financiar pentru seniorii care se confruntă cu dificultăți materiale. Este vorba despre tichete sociale în valoare de 200 de lei, destinate persoanelor vârstnice ale căror venituri lunare nu depășesc 2.000 de lei.

Programul face parte din campania „Dar din suflet pentru seniori”, derulată de Direcția de Asistență Socială (DAS) Brașov, și are scopul de a oferi un ajutor concret pensionarilor cu venituri mici, în pragul unei perioade importante din an.

Tichetele vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii pentru a primi acest ajutor

Pentru a beneficia de tichetele sociale de 200 de lei, pensionarii trebuie să aibă venituri lunare mai mici de 2.000 de lei. Sprijinul este destinat persoanelor vârstnice care nu primesc alte tipuri de ajutoare financiare acordate prin programe sociale speciale.

De exemplu, pensionarii care beneficiază deja de indemnizații pentru handicap grav sau accentuat nu pot primi aceste tichete.

Programul are rolul de a sprijini seniorii aflați în situații financiare dificile și de a le oferi un mic ajutor pentru cumpărăturile alimentare în perioada sărbătorilor.

Ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. Ce documente trebuie depuse

Pentru a intra în posesia ajutorului, pensionarii trebuie să depună la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov mai multe documente necesare întocmirii dosarului:

  • cerere tip completată conform modelului stabilit

  • actul de identitate în original

  • cuponul de pensie pentru luna anterioară, în original

  • împuternicire, în cazul persoanelor care nu se pot deplasa

  • documente medicale care să ateste incapacitatea de deplasare

  • actul de identitate al persoanei împuternicite

După depunerea documentelor, beneficiarii pot ridica tichetele sociale chiar în ziua în care dosarul este înregistrat, potrivit Cancan.

Unde se depun actele și care este programul de lucru?

Tichetele sociale pot fi ridicate direct de la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov. Instituția funcționează după următorul program:

  • luni, marți, miercuri și vineri: între orele 08:30 – 15:00

  • joi: între orele 08:30 – 17:00

Pentru a evita aglomerația, seniorii au posibilitatea să își facă programare online pe platforma dedicată.

