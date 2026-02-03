Beneficiarii principalelor ajutoare sociale din vor primi banii aferenți lunii ianuarie 2026 înainte de termen, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Măsura vine deoarece data obișnuită de plată, 8 februarie, cade într-o zi nelucrătoare, astfel că alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi virate mai devreme.

Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția informează că beneficiile de asistență socială vor fi virate mai devreme, ținând cont de faptul că data de 8 februarie cade într-o zi de duminică. Astfel, vineri, 6 februarie 2026, sumele vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor, iar pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, a precizat ANPIS, conform Click.

Această măsură asigură continuitatea sprijinului financiar lunar destinat copiilor și părinților, evitând întârzierile cauzate de ziua nelucrătoare.

Cine beneficiază de aceste sume

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor din România până la 18 ani, precum și tinerilor care urmează cursuri liceale sau profesionale, conform legislației în vigoare.

Indemnizația pentru creșterea copilului revine unuia dintre părinți sau reprezentantului legal care intră în concediu pentru creșterea minorului, până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu dizabilități. Aceasta este calculată în funcție de veniturile anterioare și sprijină familia pe durata întreruperii temporare a activității profesionale.

Stimulentele de inserție se acordă părinților care revin la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului, pentru a încuraja reintegrarea pe piața muncii.

Modalitățile de plată

Majoritatea românilor primesc aceste sume prin virament bancar, direct în conturile personale. În acest caz, plata va fi efectuată vineri, 6 februarie 2026.

Cei care au ales plata prin mandat poștal vor primi banii începând cu 10 februarie 2026, fie prin ridicare de la oficiul poștal, fie prin livrare la domiciliu, conform procedurilor și programului Poștei Române.