Acasa » Eveniment » Vești proaste pentru români. Alimentele care se vor scumpi cel mai mult în acest an

Vești proaste pentru români. Alimentele care se vor scumpi cel mai mult în acest an

Ana Maria
20 mart. 2026, 14:59
Cuprins
  1. Prețurile la alimente cresc în acest an. Cât vor costa pâinea și lactatele
  2. Prețurile la alimente cresc în acest an. Care sunt cauzele acestor creșteri
  3. Există șanse de stabilizare a prețurilor?
  4. Există și vești bune pentru economie?

Românii ar putea plăti mai mult pentru unele produse de bază în lunile următoare. Specialiștii avertizează că prețurile la alimente precum pâinea, lactatele și mezelurile vor continua să crească, pe fondul costurilor ridicate din industrie.

Potrivit vicepreședintelui Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, Feliciu Paraschiv, produsele cu un consum mare de energie vor fi cele mai afectate.

Prețurile la alimente cresc în acest an. Cât vor costa pâinea și lactatele

Estimările arată majorări semnificative până la finalul anului, în special pentru produsele de bază.

În perioada următoare ne aşteptăm să avem creşteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea şi produsele de panificaţie au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate şi au volum mare şi preţ mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat.

Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea şi produsele de panificaţie, probabil până la sfârşitul anului, o să avem un 8% de creştere. La fel vom avea şi în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%„, a explicat Feliciu Paraschiv, potrivit Agerpres.

Prețurile la alimente cresc în acest an. Care sunt cauzele acestor creșteri

Principalul factor îl reprezintă costurile ridicate cu energia și transportul, care influențează direct prețul final al produselor.

Produsele de panificație, de exemplu, sunt afectate puternic deoarece implică procese de producție energofage, dar și costuri logistice ridicate raportate la prețul final.

Există șanse de stabilizare a prețurilor?

Reprezentanții comercianților speră că, în a doua parte a anului, ritmul scumpirilor ar putea încetini.

Ştim că BNR avea ţinte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflaţiei ar putea să ducă la o stabilizare a preţurilor şi la o uşoară revenire. Nu e de aşteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung şi gradual de ajustare şi de echilibrare„, a mai spus Paraschiv.

Există și vești bune pentru economie?

În ciuda presiunilor, anumite sectoare înregistrează evoluții pozitive, cum este cel al cărnii de pasăre.

Cea mai mare creştere şi vedeta economiei româneşti este carnea de pasăre. Exporturile au crescut în 2025 cu 50% în volum şi 77% în valoare. Noi, ca ţară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, aşa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă ştim să gestionăm foarte bine situaţia. Cred că, uşor, uşor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm şi o să ne recalculăm operaţiunile şi cheltuielile la nivelul noii situaţii„, a conchis  vicepreşedintele ANCMMR.

Calvarul unei fetițe din Cluj, snopită în bătaie și tratată ca o servitoare în familie. A sărit pe geam ca să ceară ajutor
