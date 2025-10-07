Via Profi, o călătorie pentru regăsirea gusturilor autentice românești

Pentru a descoperi poveștile din spatele produselor și a micilor producători locali de pe Via Profi, jurnaliști și creatori de conținut au fost invitați de Profi, în această toamnă, la o explorare în tihnă în Maramureș, după ce în anii trecuți explorarea s-a concentrat în nordul Moldovei, Dâmbovița, Sibiu și Cluj.

Gusturile bune românești, meșteșugarii autentici și gospodarii care duc mai departe tradițiile din toate zonele țării sunt reuniți, de trei ani de zile, sub platforma Via Profi, o inițiativă Profi prin care oricine se poate conecta la România frumoasă.

este platforma care permite căutarea și contactarea directă a producătorilor artizanali de bunătăți locale, dar și a meșteșugarilor autentici, grupați pe domenii și județe. În mai puțin de șase luni de la lansare, Via Profi avea peste 200 de producători locali din 11 județe, iar acum numărul lor trece de 600 și acoperă 36 de județe.

Pentru a descoperi poveștile din spatele produselor și a micilor producători locali de pe Via Profi, jurnaliști și creatori de conținut au fost invitați de Profi, în această toamnă, la o explorare în tihnă în Maramureș, după ce în anii trecuți explorarea s-a concentrat în nordul Moldovei, Dâmbovița, Sibiu și Cluj.

„Când am început acest proiect, a fost ca o descoperire și o reconectare a producătorilor locali. Nu știam nici noi ce vom găsi pe noul drum care punea micii producători locali pe o hartă națională. Și, încet, încet, în cei trei ani de zile, am adus la lumină sute de povești autentice din toate colțurile țării și continuăm să o facem, pentru că Via Profi crește și se dezvoltă permanent. După ce am deschis proiectul cu producătorii de gusuri bune, Via Profi s-a îmbogățit cu meșteșugari și artizani, pentru că identitatea unei comunități nu sunt doar produsele, sunt și obiectele care le produc ei. Pe viitor, ne dorim să introducem și puncte gastronomice locale și cazări în case tradiționale, ca experiența să fie complete iar Via Profi să reprezinte cu adevărat un instrument de descoperire și redescoperire a României autentice, prin gusturi, tradiții, meșteșuguri, dar mai ales prin oamenii ei care pun suflet în România zi de zi”, declară Gabriela Sîrbu, directoarea de sustenabilitate Profi și coordonatoarea platformei Via Profi.

Via Profi a devenit rapid cea mai premiată platformă pentru susținerea micilor producători locali. A câștigat Biz PR Award 2024 pentru susținerea micilor producători locali prin lansarea campaniei de comunicare „Ștergem tradiția de praf”, Premiul pentru „Excelență în dezvoltarea durabilă a economiei locale” acordat în cadrul ESG SUMMIT și recunoașterea Gold în Community Index 2024, pentru creșterea nivelului de conștientizare. Pe lângă acestea, tot anul trecut, platforma a mai câștigat titlul Community Hero în cadrul Biz Sustainability Awards și locul întâi pentru Susținerea Comunității, la gala Romanian CSR Awards.

„Tot ce am văzut pe Via Profi și am experimentat în zilele petrecute alături de jurnaliștii și creatorii de conținut aici mi se pare absolut fantastic. Interacțiunea cât este de reală, de directă și îmi dau seama că este un sistem de valori foarte sănătos la care se poate ajunge ușor și la care oricine se poate conecta din câteva clickuri pe Via-Profi.ro. Multe dintre poveștile micilor producători locali sau meșteșugari de pe Via Profi arată că nu contează cartea de vizită, nu contează ce ai făcut până atunci – dacă poți să ajuți, poți să contribui la comunitate sau poți să transmiți mai departe un mod sănătos și autentic de a face ceea ce știi cel mai bine, ești binevenit. Pentru mine este o mare onoare să contribui la continuarea și dezvoltarea acestui proiect.”, declară Mihai Spulber, CEO Profi.

Via Profi în Maramureș

Călătoria pentru descoperirea Via Profi din acest an a cuprins mai mulți producători și meșteșugari din Maramureș. 12 jurnaliști au vizitat Maramureșul plin de tradiție, gustând din bunătăți pregătite de mici producători locali și deschizându-și sufletul în fața artizanilor care duc mai departe moștenirea moroșană. Au gustat cărnuri alese și delicii din cămara satului, au savurat lactate naturale, chiar în inima stânei, au rupt cu poftă din pâinea caldă plămădită cu suflet și s-au bucurat de aroma pastelor locale bazate pe rețete strămoșești cu un twist de modernitate.

Pentru că Via Profi înseamnă o conectare autentică și profundă la România frumoasă, participanții au intrat în inima comunității și au participat la o șezătoare ca odinioară, unde portul popular a rămas viu și duce mai departe moștenirea unei zone pline de istorie, au învățat cum se completează cu podoabe meșteșugite cu migală și au ajuns inclusiv într-un atelier în care lemnul prinde viață, iar piesele vechi de mobilier colecționate din toată regiunea continuă să spună povești despre vremuri de demult.

Incursiunea în Maramureș, dar și în alte regiuni ale țării, poate fi făcută de oricine accesează , din câteva clickuri putând alege gustul sau meșteșugul care reprezintă pretextul pentru o călătorie în România frumoasă, cu oameni buni și gospodari.