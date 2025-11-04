B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025

Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 14:03
Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
Sursa: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, un trai decent în 2025
  2. Care sunt cele mai scumpe județe pentru o familie cu un copil
  3. Unde se poate trăi mai ieftin în România

Multe dintre familiile din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în a duce un trai decent. Prețurile cresc continuu, iar veniturile nu reușesc să țină pasul. Cheltuielile zilnice devin tot mai greu de acoperit, afectând planurile de viitor ale oamenilor.

Cât costă, de fapt, un trai decent în 2025

Tot mai multe familii din România descoperă în 2025 că asigurarea unui trai decent a devenit o provocare aproape imposibilă. Potrivit celor mai noi analize, o familie cu doi adulți și un copil are nevoie de 9.343 de lei lunar. Diferențele între județe sunt mari și în unele zone veniturile abia ajung pentru strictul necesar, în timp ce în altele costurile explodează.

Estimările s-au bazat pe salariile medii nete din fiecare județ, potrivit datelor INSSE din 2024. Formula folosită a fost simplă, suma de 9.343 de lei înmulțită cu salariul mediu net al județului, împărțită la media națională de 5.645 lei. Analiza se concentrează exclusiv pe strictul necesar pentru o viață decentă, fără a lua în calcul educația, vacanțele sau chiria.

Care sunt cele mai scumpe județe pentru o familie cu un copil

Cele mai scumpe județe pentru o familie cu un copil sunt București, Cluj, Timiș, Sibiu și Ilfov. În aceste zone, pentru a duce un trai decent, o familie are nevoie de peste 20.000 de lei lunar.

Chiar dacă salariile sunt mai mari, costurile ridicate la locuințe, servicii și alimente reduc rapid avantajul veniturilor mai mari, potrivit click.ro.

Unde se poate trăi mai ieftin în România

Unele județe precum Hunedoara, Teleorman, Harghita, Vrancea și Vâlcea oferă un cost al vieții mult mai redus. O familie de trei persoane poate duce un trai decent aici cu aproximativ 12.500 – 12.800 de lei lunar, fără griji majore.

Salariile sunt mai mici, însă cheltuielile zilnice reduse permit un nivel de trai mai echilibrat și sustenabil pentru locuitori. Diferențele regionale sunt mari, iar pentru mulți români, traiul decent rămâne un obiectiv greu de atins în continuare. Chiar și în orașele mari, creșterea rapidă a costurilor anulează avantajul salariilor peste medie pentru o viață confortabilă.

