Viața în natură: cum te ferești de înțepăturile de albină? Greșeli de evitat

Tudor Ciuhodaru, medic, a explicat cum să ne ferim de înțepăturile de albine care pot fi periculoase. Medicul atrage atenția că există anumite comportamente care atrag agresivitatea acestora.
Moda este importantă și pentru albine. Ele sunt sensibile la anumite culori, în special cele vii.
Indicat ar fi să nu purtați haine galben-portocalii sau alte nuanțe vii, care pot fi percepute de albine ca fiind semnale de hrană sau amenințare.
Miroși dulce, intens, florat sau vanilat? Poți să fii magnet pentru albine. Ele cred că este un semnal că există hrană la îndemână.
Mai mult, transpirația sau mirosul de alcool pot face insectele să se agite, crescând riscul unei înțepături.
Alimentele și băuturile dulci, sucurile naturale sau chiar fructele expuse în aer liber atrag albinele.
Medicii recomandă să nu consumați nimic dulce sau alcool în timp ce sunteți în grădină, parc sau orice spațiu deschis unde există flori și stupi.
Medicul Ciuhodaru explică faptul că înțepătura de albină poate provoca reacții diferite, conform DC Medical, citat de Click.
Pentru preveneție se recomandă: