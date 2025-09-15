Viața la bloc, în comunitate, implică respectarea unor reguli prevăzute de , dar și de cutumele conviețurii sociale. Orice proprietar de apartament trebuie să țin cont de acestea pentru a nu-i deranja pe ceilalți.

Ce prevede legislația referitor la viața la bloc

Legislația în vigoare, – Legea 196/2018, care stabilește regulile pentru viața la bloc, în cazul celor care locuiesc apartamente. Actul normativ stabilește clar ce este permis și ce nu este permis pentru proprietarii de locuințe. Sunt prevăzute aspecte legate de creșterea animalelor de companie, de suportarea cheltuielilor pentru reparații și diferite lucrări etc.

Conform legii, trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale clădirilor de apartamente. Tot în acest regulament sunt prevăzute normele de conduită şi de trai în bună vecinătate.

În conformitate cu prevederile din lege, acest regulament trebuie să clarifice aspectele care țin de confortul fiecărui proprietar, astfel încât nimeni să nu aibă de suferit din cauza acțiunilor celorlalți.

Ce riști dacă depozitezi vechituri pe scară

Unul dintre aspectele reglementate atunci când vine vorba despre viața la bloc, este legat de depozitarea anumitor lucruri pe scara clădiri, în spațiile comune. În multe blocuri de locuințe, mai ales în cele vechi, s-a împământenit obiceiul ca locatarii să depoziteze diferite lucruri.

Fie că este vorba despre obiecte de mobilier, aparate electrocasnice vechi etc. acestea își găsesc loc pe holuri, până când proprietarii se hotărăsc ce întrebuințare să le dea. De multe ori, o astfel de decizie durează cu săptămânile sau chiar cu lunile. Mai mult, unii au amenajat chiar spații de depozitare, acolo unde au prins un locșor, și au amplast dulapuri sau debarale în care țin diferite lucruri.

Transformarea spațiilor comune în locuri de depozitare este interzisă prin lege și prin regulamentele de ordine interioară. Proprietarii de apartamente trebuie să aibă grijă ca prin ceea ce fac, inclusiv amplasarea unor lucruri vechi pe scara blocului, să nu deranjeze pe ceilalți.

Ce nu poate fi depozitat pe scara blocului

Legislația în vigoare prevede că este interzisă blocarea căilor de acces în scările de bloc, fapt ce ar pune în pericol evacuarea locatarilor în cazul unor pericole sau intervențiile în caz de incendiu. Nu este indicat ca în spațiile comune să fie depozitate, mobilier vechi voluminos, cărucioare și biciclete sau echipamente electrocasnice.

De asemenea nu trebuie depozitat, în spațiile comune, produse inflamabile sau toxice, fie că este vorba despre carburanți sau diferite substanțe chimice. În această categorie intră vopselurile, materialele combustibile și alte substanțe periculoase. Regimul de depozitare pentru aceste tipuri de substanțe este stabilit clar în legislație.

Viața la bloc și protecția împotriva incendiilor

Legislația în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor stabilește o serie de reguli ce trebuie respectate de care își duc viața la bloc. Acestea sunt:

eliberarea căilor de evacuare astfel încât să poată fi utilizate la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea şi înălţimea liberă de circulaţie stabilită;

nu se permite depozitarea pe căile de evacuare a obiectelor care diminuează gabaritul acestora sau care pot afecta evacuarea (de exemplu: biciclete, cărucioare, mobilă, frigidere etc);

Ce se întâmplă cu cei care nu respectă regulile

Legislația în vigoare privind viața la bloc îi obligă pe toți proprietarii de apartamente să se conformeze regulilor de conviețuire în comun. Cei care împiedică, sub orice formă, folosirea normală a spațiilor comune sau a căilor de acces şi creează prejudicii celorlalţi proprietari, vor fi sancționați.

În astfel de cazuril, locatarii care se consideră prejudiciați au la dispoziție o serie de proceduri prin care să solicite reintrarea în legalitate. Legea prevede că aceștia se pot adresa, pentru remedierea situațiilor, după cum urmează: