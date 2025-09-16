Marele actor român Victor Rebengiuc (92 de ani), a dezvăluit despre pensia pe care o primește după 70 de ani de activitate pe scena teatrului românesc și în cinematografie.

Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește

Victor Rebengiuc luni retragerea din lumina reflectoarelor, după ce a interpretat un ultim rol în piesa „Tatăl”, de la Teatrul Bulandra.

În acest context, Victor Rebengiuc a făcut precizări cu privire la pensia pe care o primește.

„Dacă sunt sau nu mulțumit? Trăim în România, nu suntem la Hollywood! În plus, nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn, eu, prin profesia mea, am încercat să bucur sufletele românilor!”, a mai menționat Victor Rebengiuc, pentru .

Cât privește ultimul său rol, marele actor a precizat că nu știe ce se va întâmpla mai departe cu piesa “Tatăl” de la Teatrul Bulandra.

„Nu știu ce se va întâmpla cu acest spectacol, care mi-a fost foarte drag, eu nu mai joc. Nu mai pot, am 92 de ani. Radu Beligan a jucat până pe la 97 de ani, dar pe mine nu mă cheamă Beligan. Când nu se mai poate face nimic, te retragi. Am aproape 70 de ani de când fac meseria asta, e suficient”, a menționat Victor Rebengiuc.

Celebra piesă de teatru „Tatăl”, cu Victor Rebengiuc interpretând rolul lui André, a fost jucată vreme de aproape 3 ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București.

Anunțul, făcut de marele actor pe pagina sa de Facebook, printr-un mesaj scurt, „Adio, André”, a fost preluat de Teatrul „Bulandra”, care a consemnat faptul că respectă decizia lui Victor Rebengiuc de a pune capăt reprezentațiilor piesei de teatru.

Aceștia au încheiat postarea cu un mesaj de mulțumire pentru marele artist, care prin talentul și calitățile sale umane, a revoluționat nu doar lumea teatrului, ci întreaga cultură românească.

Ce a dezvăluit marele actor despre problemele de sănătate

Victor Rebengiuc a făcut confesiuni despre problemele de sănătate în urmă cu patru ani, când juca în piesa “Regele moare”:

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieții mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani și acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit. Nu mă gândisem până atunci deloc.

Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simțeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit, la moarte, și încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem”.

Ce spunea marele actor despre scenă

În urmă cu un an, Victor Rebengiuc a declarat că atâta timp cât va trăi va continua să joace:

„Dacă e obositor? Nu mă plâng. Tot ce îmi doresc este să am sănătate. Așa că, cel mai important este să fim sănătoși, că merg toate lucrurile așa cum trebuie. . Cel mai bine mă simt atunci când joc. Cât timp trăiesc, o să continui să joc teatru pe scenă”.

Actorul a susținut în trecut că pe scenă se simte cel mai bine și că doar acolo se face remarcat. În viața sa privată, e un om obișnuit.

„Pe scenă mă simt cel mai bine. Eu nu prezint niciun fel de interes ca persoană privată, în viaţa mea de om obişnuit. Nu am nimic deosebit, nimic special, care să nască un interes pentru mine, în afară de atunci când sunt pe scenă şi încerc să fac şi eu ceva care să placă publicului.

Eu îmi fac profesia, joc teatru, mai jucam şi în film când eram mai tânăr, acum nu mai sunt tânăr. La teatru nu renunţ, nu o să mai joc un rol nou, pentru că e foarte greu să pregăteşti un alt rol. Ştacheta e cam sus şi nu poţi să cobori”, declara recent Victor Rebengiuc.