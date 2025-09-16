B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”

Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”

George Lupu
16 sept. 2025, 12:24
Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
Captură Video - TVR / Youtube
Cuprins
  1. Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește
  2. Ce a dezvăluit marele actor despre problemele de sănătate
  3. Ce spunea marele actor despre scenă

Marele actor român Victor Rebengiuc (92 de ani), a dezvăluit despre pensia pe care o primește după 70 de ani de activitate pe scena teatrului românesc și în cinematografie.

Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește

Victor Rebengiuc și-a anunțat luni retragerea din lumina reflectoarelor, după ce a interpretat un ultim rol în piesa „Tatăl”, de la Teatrul Bulandra.

În acest context, Victor Rebengiuc a făcut precizări cu privire la pensia pe care o primește.

„Dacă sunt sau nu mulțumit? Trăim în România, nu suntem la Hollywood! În plus, nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn, eu, prin profesia mea, am încercat să bucur sufletele românilor!”, a mai menționat Victor Rebengiuc, pentru Click!.

Cât privește ultimul său rol, marele actor a precizat că nu știe ce se va întâmpla mai departe cu piesa “Tatăl” de la Teatrul Bulandra.

„Nu știu ce se va întâmpla cu acest spectacol, care mi-a fost foarte drag, eu nu mai joc. Nu mai pot, am 92 de ani. Radu Beligan a jucat până pe la 97 de ani, dar pe mine nu mă cheamă Beligan. Când nu se mai poate face nimic, te retragi. Am aproape 70 de ani de când fac meseria asta, e suficient”, a menționat Victor Rebengiuc.

Celebra piesă de teatru „Tatăl”, cu Victor Rebengiuc interpretând rolul lui André, a fost jucată vreme de aproape 3 ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București.

Anunțul, făcut de marele actor pe pagina sa de Facebook, printr-un mesaj scurt, „Adio, André”, a fost preluat de Teatrul „Bulandra”, care a consemnat faptul că respectă decizia lui Victor Rebengiuc de a pune capăt reprezentațiilor piesei de teatru.

Aceștia au încheiat postarea cu un mesaj de mulțumire pentru marele artist, care prin talentul și calitățile sale umane, a revoluționat nu doar lumea teatrului, ci întreaga cultură românească.

Ce a dezvăluit marele actor despre problemele de sănătate

Victor Rebengiuc a făcut confesiuni despre problemele de sănătate în urmă cu patru ani, când juca în piesa “Regele moare”:

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieții mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani și acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit. Nu mă gândisem până atunci deloc.

Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simțeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit, la moarte, și încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem”.

Ce spunea marele actor despre scenă

În urmă cu un an, Victor Rebengiuc a declarat că atâta timp cât va trăi va continua să joace:

„Dacă e obositor? Nu mă plâng. Tot ce îmi doresc este să am sănătate. Așa că, cel mai important este să fim sănătoși, că merg toate lucrurile așa cum trebuie. Eu nu renunț la scenă. Cel mai bine mă simt atunci când joc. Cât timp trăiesc, o să continui să joc teatru pe scenă”.

Actorul a susținut în trecut că pe scenă se simte cel mai bine și că doar acolo se face remarcat. În viața sa privată, e un om obișnuit.

„Pe scenă mă simt cel mai bine. Eu nu prezint niciun fel de interes ca persoană privată, în viaţa mea de om obişnuit. Nu am nimic deosebit, nimic special, care să nască un interes pentru mine, în afară de atunci când sunt pe scenă şi încerc să fac şi eu ceva care să placă publicului.

Eu îmi fac profesia, joc teatru, mai jucam şi în film când eram mai tânăr, acum nu mai sunt tânăr. La teatru nu renunţ, nu o să mai joc un rol nou, pentru că e foarte greu să pregăteşti un alt rol. Ştacheta e cam sus şi nu poţi să cobori”, declara recent Victor Rebengiuc.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Eveniment
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Eveniment
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Eveniment
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Eveniment
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
Eveniment
România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
Eveniment
Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta
Eveniment
Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta
Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
Eveniment
Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Eveniment
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani
Eveniment
Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani
Ultima oră
14:25 - State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
14:12 - Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
14:08 - Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
14:07 - Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
13:46 - Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
13:44 - Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
13:34 - Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
13:26 - Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
13:23 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
13:14 - Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%