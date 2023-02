Victor Rebengiuc, gânduri înainte de a împlini 90 de ani: „Atât timp cât am putere în mine, cât sunt capabil, voi juca!”

Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai iubiți actori români de teatru și film.

Acesta va împlini vârsta de 90 de ani pe 10 februarie și a făcut declarații emoționante despre cariera lui. Victor Rebengiuc nu regretă nimic și se bucură de fiecare șansă care se ivește pentru a se întâlni cu publicul.

„Când împlinești 90 de ani te gândești poate că e o pacoste vârsta atinsă”

„În ceea ce privește teatrul, ! Voi urca pe scenă până în acea clipă în care voi simți că pot să fac asta bine, adică să joc. Nu am spus că voi juca doar până la finele actualei stagiuni. Nu, voi juca până atunci când voi simți că nu mă mai țin puterile. Dar atât timp cât am putere în mine, cât sunt capabil, voi juca!”, a declarat Victor Rebengiuc, potrivit

În ceea ce privește ziua lui de naștere, actorul nu îi dă mare importanță și spune că nu va face nimic deosebit.

„Ziua mea va fi una normală, fiindcă nu sunt adeptul marilor sărbătoriri. La noi, totul trebuie să fie o sărbătoare. Despre ziua mea nu pot spune mare lucru. O aștept și nu am vreo idee despre cum o să fie! Când împlinești 90 de ani te gândești poate că e o pacoste vârsta atinsă!”, susține el.

Victor Rebenciug are 70 de ani de activitate profesională

Victor Rebengiuc a jucat în zeci de filme și în piese de teatru, având 70 de ani de activitate profesională. „Nu am nicio preferință. Știu că am jucat în multe filme și spectacole de teatru și o iau ca atare. În plus, din viața mea.

În ceea ce mă privește, nu regret și nu am nimic de schimbat! Poate doar guvernul și orânduirea actuale!”, a mai adăugat el.