Victor Rebengiuc: Moartea este sfârșitul vieții și viața trebuie să aibă un sfârșit. Aștept ultima cortină. Mi-ar fi plăcut să fie fără durere (VIDEO)

Victor Rebengiuc a vorbit într-o notă inedită despre piesa „Regele moare” de Eugen Ionesco, unde interpretează rolul regelui Berenger, și a dezvăluit că a început să se gândească la moartea odată ce a împlinit vârsta de 80 de ani. „Sunt foarte optimist și aștept sfârșitul, aștept ultima cortină, o să vină”, a spus marele artist.

„Moartea este sfârșitul vieții și viața trebuie să aibă un sfârșit”, a subliniat Victor Rebengiuc.

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieții mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani și acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit. Nu mă gândisem până atunci deloc. Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simțeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit, la moarte, și încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem. Moartea este sfârșitul vieții și viața trebuie să aibă un sfârșit. Rolul acesta a venit exact în momentul în care începusem să mă lămuresc că nu trebuie să ne fie frică, trebuie să ne gândim foarte bine la viața pe care o mai avem de trăit, să o trăim și să plecăm dincolo cu fruntea sus, fericiți că am avut ocazia să trăim și să facem tot ce am putut face mai bun din noi”, a declarat Victor Rebengiuc.

El a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

„După aceea au venit și alte probleme, pentru că în 2019 am avut eu probleme grave de sănătate cu coloana, am două operații pe coloană, și m-am refăcut foarte greu. Încă nu m-am refăcut de tot, dar nu se mai poate pentru că coloana mea e prea mult modificată. Am probleme, dureri mari, siguranță nu prea există în echilibru, merg greu, dar asta e… mi-am spus că aș putea să reiau rolul acesta, să jucăm spectacolul și îl joc. Pentru că, în fond, vorbesc despre un om care este la sfârșitul vieții, care are toate belelele care vin odată cu sfârșitul vieții, boli și alte lucruri. Sunt foarte optimist și aștept sfârșitul, aștept ultima cortină, o să vină. Ce nu îmi place e că mă cam doare și n-aș fi vrut să vină cu durere, mi-ar fi plăcut să fie fără durere, să fie în liniște așa, te culci și nu te mai scoli, dar ne mai sculăm de câteva ori și gata”, a adăugat Victor Rebengiuc.