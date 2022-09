VIDEO. Imagini cu Podul de la Brăila, la „Drumurile Noastre” cu Ștefan Etveș. Ionel Scrioșteanu (MT): Fără o mobilizare exemplară la 6 puncte critice, nu se poate da în trafic în decembrie

Antreprenorul insistă că Podul de la Brăila poate fi dat în trafic în luna decembrie, însă nu se va putea întâmpla acest lucru fără o mobilizare exemplară la șase puncte critice, a declarat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, vineri, pe B1 TV, la „Drumurile Noastre” cu Ștefan Etveș.

Ionel Scrioșteanu (MT), pe B1 TV, despre Podul de la Brăila și șansele să fie dat în trafic în decembrie

Oficialul susține că a vizitat șantierul fără să îl anunțe pe antreprenor.

„Am făcut o vizită, nu am anunțat pe nimeni, am avut o discuție cu domnul ministru (Sorin Grindeanu, n.r.) și cu domnul Pistol (directorul general al CNAIR, n.r.). Am avut o discuție cu dânsul și i-am spus că, în calitate de coordonator al sectorului rutier în Ministerul Transporturilor, vreau să merg pe șantier acolo, să constat cu ochii mei, fără să anunț antreprenorul, într-adevăr, să constat evoluția lucrării și mobilizarea în șantier, având în vedere asumările repetate ale antreprenorului că putem da în trafic în luna decembrie podul efectiv și prima etapă a drumurilor de legătură”, spune Ionel Scrioșteanu.

„Prima vizită în șantier la Brăila a fost în ianuarie 2020. Am preluat acest șantier fix de când s-a început săpătura pentru blocurile de ancorare. Se fac, în câteva luni, trei ani de când am preluat acest șantier și l-am monitorizat permanent, prin vizite succesive, prin ședințe cu antreprenorul și cu subantreprenorii care au fost angajați și sunt angajați în această lucrare”, a continuat el.

Potrivit secretarului de stat, antreprenorul „insistă că se poate da în trafic în decembrie”.

„Am mers pe șantier de la un capăt la altul, inclusiv pe drumurile de legătură, pe jos, pentru că e foarte important, dacă vrei într-adevăr să știi șantierul, trebuie să mergi repetat pe acel șantier, să mergi în toate zonele. Noi avem șase zone critice din punct de vedere al dării în trafic în luna decembrie, recunoscute și de către antreprenor, la care dacă nu există mobilizare exemplară în această perioadă nu se poate da în trafic în decembrie”, a adăugat Ionel Scrioșteanu.