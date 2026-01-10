La o zi după ce Rusia a atacat Ucraina cu racheta Oreșnik, Volodimir Zelenski avertizează: mai multe capitale, printre care și București, sunt în pericol. Ce face această armă atât de specială este că, potrivit Moscovei, nu poate fi interceptată.

Ce a declarat Volodimir Zelenski după atacul cu racheta Oreșnik

Atacul cu racheta Oreșnik, din noaptea dintre joi și vineri, a avut loc în regiunea Liov din Ucraina, în apropierea graniței cu Polonia. Apropierea de una dintre țările i-a făcut pe aliații europeni ai Ucrainei să interpreteze atacul ca un avertisment la adresa lor, de a stopa sprijinul pentru țara aflată în război.

Acțiunea Rusiei s-a soldat cu moartea a patru persoane în Kiev, întreruperea alimentării cu energie în Capitală și avarierea Ambasadei Qatarului.

„Oreşnik a fost folosită din nou – de această dată împotriva regiunii Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. Iar din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale. Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni. Ceea ce este necesar este un sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă – unul care să funcţioneze cu adevărat. Există un asemenea sistem în prezent?”, a fost declarația președintelui Zelenski, după atac.