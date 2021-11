Viorel Lis, spitalizat cu COVID-19. Ce comorbidități are fostul primar al Capitalei (VIDEO)

Viorel Lis este internat la Spitalul Matei Balș din București, după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Fostul primar al Capitalei, în vârstă de 77 de ani, a declarat că starea sa de sănătate s-a deteriorat și că medicii l-au avertizat că are plămânii afectați. Oana Lis este și ea infectată, însă se tratează la domiciliu.

„Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, a spus el pentru Antena Stars, citează libertatea.ro.

Oana Lis a fost contactată și nu a putut să vorbească din cauza faptului că se simțea foarte rău. Deși amândoi sunt vaccinați, soții Lis au prezentat simptome de COVID-19 și au mers la spital, unde s-au testat și au primit rezultatele pozitive.

Viorel Lis suferă de multiple comorbidități

În ultimul an, fostul edil a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile din cauza diabetului.

De la diabet a început totul. Mi-a distrus sistemul nervos periferic care dă impulsurile spre picioare. Mi-au amorțit picioarele, în jos nu le mai simt, am pareză la nivelul coapselor care mă face să nu am echilibru, amețesc. Nu mai pot să merg singur. Noaptea cad, nu pot să merg la baie. Nu pot să fac nici baie în cadă! Am căzut prin casă de 4-5 ori! Numai Salvarea îmi mai intră în ultima vreme în casă!”, a povestit fostul primar la Kanal D în urmă cu mai bine de o lună.