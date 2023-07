Virgil Bălăceanu, despre hubul de instruire pe F-16: Este un mare avantaj pentru România. Un asemenea centru înseamnă, în primul rând, instruirea piloților la noi acasă (VIDEO)

Decizia de a înființa în România un regional de instruire a piloților pentru operarea avioanelor F-16 reprezintă un mare avantaj pentru țara noastră, a declarat gl. (r) Virgil Bălăceanu, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Virgil Bălăceanu, pe B1 TV, despre hubul de instruire pe F-16 care va fi înființat în România

„Noi vom fi printre (pe ucraineni, n.r.). Probabil asemenea decizii, asemenea solicitări și decizia CSAT de a se realiza instruirea și în România se leagă și de modul în care americanii, iată, investitorul privat, producătorul de avioane de luptă F-16, Lockheed Martin, a propus, pentru că el va investi din punctul acesta de vedere, ceea ce reprezintă un avantaj, dar logica lucrurilor ar spune că vor fi mai multe țări care vor instrui, pentru ca instruirea să însemne un număr mai mic de piloți astfel încât timpul de instruire să fie mai scurt și să fie mai eficient”, a declarat Virgil Bălăceanu.

„România nu are cele mai bune condiții de instruire pentru că la ora actuală are piloți pregătiți, și aici includem și piloții de rezervă, are personal tehnic pregătit pentru o escadrilă, dar probabil cifrele piloților vor depinde și de numărul de instructori, dar și de baza de instruire existentă”, a adăugat generalul.

„Până la Ucraina, însă, vorbim de România și este un mare avantaj pentru România, pentru că un asemenea centru înseamnă, în primul rând, instruirea la noi acasă a piloților de F-16. Pentru prima escadrilă, instruirea s-a făcut în Portugalia și în Statele Unite. Iată că vom instrui piloții noștri acasă. E vorba de mai mulți piloți, nu e vorba numai de piloții pentru o escadrilă, ci de două escadrile. Pe de altă parte, instruim și alți piloți, posibil să apară, ulterior instruirii românilor și a ucrainenilor, și cerințe, ofer un exemplu, din partea Bulgariei. Costurile poate vor fi mai mici în România pentru instruire pe F-16, dacă va fi posibil”, a mai spus el.