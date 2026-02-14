Circulația rutieră este afectată, sâmbătă dimineață, în numeroase zone din țară, din cauza ceții persistente care reduce semnificativ vizibilitatea. Fenomenul creează dificultăți atât pe drumurile naționale, cât și pe mai multe autostrăzi intens circulate, inclusiv în zona Capitalei.

Unde sunt cele mai mari probleme de vizibilitate

Potrivit din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri. Situația este semnalată în mai multe județe din sudul, estul și centrul țării, dar și în municipiul București, afectând deplasările matinale.

În aceste regiuni, șoferii circulă pe un carosabil preponderent umed, ceea ce crește riscul de derapaj, mai ales în condiții de trafic aglomerat sau frânări bruște. sunt pozitive, însă combinația dintre umezeală și vizibilitate scăzută complică suplimentar deplasarea.

Cum sunt influențate autostrăzile intens circulate

Ceața afectează și mai multe tronsoane de , unde vizibilitatea scade sub 200 de metri pe porțiuni întinse. Sunt vizate inclusiv arterele care leagă Bucureștiul de principalele regiuni ale țării, precum și drumurile rapide din zona litoralului: A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud.

Pe aceste sectoare, carosabilul este umed, iar condițiile meteo impun o atenție sporită, mai ales la schimbarea benzilor sau apropierea de nodurile rutiere. Polițiștii atrag atenția că viteza neadaptată poate duce rapid la accidente în astfel de condiții, relatează Libertatea.

Ce avertizări și recomandări transmit autoritățile

Meteorologii au emis , valabil până la ora 09.00, pentru sute de localități din mai multe județe. În acest context, polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare, să folosească luminile corespunzătoare și să păstreze distanța de siguranță.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite depășirile riscante, să semnalizeze din timp orice manevră și să adopte o conduită preventivă. Respectarea regulilor de circulație și atenția constantă la drum rămân esențiale în condiții de vizibilitate redusă.