B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România

Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România

George Lupu
10 sept. 2025, 20:49
Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România

În perioada 07.09 – 10.09.2025, o delegație a Heritage Foundation, cel mai influent think-tank american, a efectuat o vizită de trei zile în România. Delegația a fost condusă de James Carafano, Consilier Senior al Președintelui și E.W. Richardson Fellow, alături de experții Kaush Arha și Jack Spencer.

Vizita a fost organizată de Alianța împreună cu RePatriot, ca parte a unui efort coordonat de consolidare și de întărire a relațiilor bilaterale SUA–România.

Pe parcursul misiunii, delegația Heritage s-a întâlnit la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților române: Președintele României Nicușor DanViceprim-ministrul Cătălin PredoiuIonuț Moșteanu (Ministrul Apărării), Bogdan Ivan (Ministrul Energiei), Alexandru Nazare (Ministrul Finanțelor), Radu Miruță (Ministrul Economiei), Oana Țoiu (Ministrul Afacerilor Externe), Mihai Jurca (Șef al Cancelariei Primului Ministru) Dan Cîmpean (Director DNSC), Pavel Popescu (Vice-președinte ANCOM) precum și membri ai comunității de afaceri și alți experți.

Temele strategice discutate au vizat printre altele securitatea flancului estic al NATO, consolidarea independenței energetice printr-o producție mai mare și mai ieftină de energie, dezvoltarea tehnologiilor înalte cu accent pe inteligență artificială, centre de date, minerale critice și construcții navale speciale, precum și integrarea economică Nord–Sud prin Inițiativa celor Trei Mări și coordonarea la Marea Neagră, esențiale pentru mobilitatea militară și comerțul transatlantic; deschiderea către partenerii americani va amplifica aceste oportunități și va întări cooperarea și legătura dintre țările noastre.

Misiunea a fost sprijinită de către Alianța și RePatriot, prin implicarea ambasadorului Adrian Zuckerman(ret), a generalului (r) Cătălin Mihalache și a antreprenorului și liderului civic Marius Bostan.

Declarații

James Carafano, vicepreședinte Heritage Foundation:

„În discuții serioase desfășurate pe parcursul celor trei zile, am ajuns la convingerea că principala prioritate a noului guvern este urmărirea stabilității financiare printr-un program multianual de reducere a cheltuielilor guvernamentale, scăderea datoriei publice și restructurarea întreprinderilor de stat neprofitabile. Acest efort lăudabil este esențial pentru a asigura încrederea în economia românească și pentru a face țara mai atractivă pentru investiții străine – condiții prealabile pentru stabilitate politică și creștere reală. Legături și mai strânse cu SUA vor arăta că România are parteneri internaționali puternici și de încredere, că demonstrează un leadership autentic în Europa și poate atrage investiții occidentale, întărind încrederea că actuala echipă de conducere poate duce țara spre prosperitate.”

„Pe planul securității pentru cetățenii români, România a făcut alegeri dificile și responsabile, construite pe trei piloni egali ca importanță – Uniunea Europeană, NATO și o relație bilaterală solidă cu SUA. România, sub actualul guvern, este ferm angajată pe acest drum. Sunt încrezător că acest parcurs va aduce atât mai multă securitate, cât și prosperitate.”

Kaush Arha, expert Heritage:

„Importanța României ca ancoră a Flancului Estic NATO este bine cunoscută. Mai puțin recunoscut, dar din ce în ce mai valoros, este rolul României ca nod critic în logistica de apărare și integrarea economică Nord–Sud (Inițiativa Celor Trei Mări) și conexiunea către Caucazul de Sud și Asia Centrală (Coridorul Mijlociu). O Mare Neagră liberă și deschisă (împreună cu dezvoltarea coridorului Dunării) joacă un rol crucial în avansarea ambelor proiecte. În plus, România poate fi un partener strategic esențial în domenii precum minerale critice, extracție și procesare de resurse, război cu drone, infrastructură portuară și rutieră, digital, servicii de procesare a uraniului, construcția de spărgătoare de gheață și alte capabilități de apărare și securitate, precum și în dezvoltarea energiei nucleare comerciale. În final, România va fi o platformă vitală pentru reconstrucția Ucrainei – instrumentală pentru obiectivul SUA de a avea o Ucraină liberă, independentă, capabilă să se apere și să prospere.”

Marius Bostan, lider RePatriot:

„The Heritage Foundation este think-tank-ul conservator cel mai important din Statele Unite, iar experții săi au competențe remarcabile. Colaborarea strânsă dintre RePatriot, Alianța și Heritage Foundation este un efort comun menit să întărească parteneriatul strategic dintre România și SUA, iar această vizită va fi urmată de alte întâlniri în SUA și în România. Vreau să mulțumesc delegației The Heritage Foundation pentru efortul depus în identificarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale, în beneficiul cetățenilor români și americani, precum și pentru preocuparea și urmărirea atentă a situației din Republica Moldova.”

Amb. Adrian Zuckerman(ret), Președintele Alianța:

„România este un aliat de nădejde al Statelor Unite și un pilon esențial al securității Europei. Prin astfel de misiuni, demonstrăm că prietenia și parteneriatul nostru sunt vii și orientate spre viitor. Relația transatlantică trebuie consolidată nu doar în plan militar, ci și economic, tehnologic și cultural. Cetățenii români merită securitate, prosperitate și o Românie puternic ancorată în valorile occidentale.”

Concluzie

Vizita delegației Heritage a consolidat angajamentul pentru o relație strategică SUA–România mai profundă, bazată pe valori comune, securitate, stabilitate economică și o viziune comună pentru viitor. Următorul pas va fi evenimentul bilateral major organizat de Alianța la Washington, în 11–12 decembrie, care va aduce împreună lideri politici, de afaceri și din societatea civilă pentru a duce parteneriatul la un nivel superior. De asemenea la Summitul Repatriot din 2-5 octombrie români din SUA și toată lumea vor întări legătura cu țara și vor afirma crezul și determinarea lor pentru construirea unui viitor prosper și sigur al României.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Polițele RCA au explodat după ridicarea plafonării. Șoferii sunt revoltați de tarifele tot mai mari
Eveniment
Polițele RCA au explodat după ridicarea plafonării. Șoferii sunt revoltați de tarifele tot mai mari
E oficial! Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Câți ani de pușcărie a primit pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
Eveniment
E oficial! Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Câți ani de pușcărie a primit pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
Capcana de pe site-urile de matrimoniale: Un bărbat de 67 de ani a rămas fără bani, bijuterii și conturi bancare, după ce a căutat o scapadă romantică
Eveniment
Capcana de pe site-urile de matrimoniale: Un bărbat de 67 de ani a rămas fără bani, bijuterii și conturi bancare, după ce a căutat o scapadă romantică
Peste jumătate din români folosesc săptămânal ChatGPT. Ce pericole se pot ascunde în spatele folosirii platformei
Eveniment
Peste jumătate din români folosesc săptămânal ChatGPT. Ce pericole se pot ascunde în spatele folosirii platformei
După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
Eveniment
După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”
Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
Eveniment
Interdicție nouă la înmomântări. Ce nu mai are voie să aducă familia defunctului la mormânt
A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
Eveniment
A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
Eveniment
Întâlnire oficială între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina în contextul cooperării economice regionale
România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni
Eveniment
România are peste 34.000 de locuri de muncă disponibile. Pozițiile pentru care este nevoie de cei mai mulți oameni
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Eveniment
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Ultima oră
20:59 - Brad Pitt, gafă ciudată în văzul tuturor. Ce a putut să facă celebrul actor
20:29 - Polițele RCA au explodat după ridicarea plafonării. Șoferii sunt revoltați de tarifele tot mai mari
20:21 - E oficial! Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Câți ani de pușcărie a primit pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
20:14 - Mărturiile unui cuplu de polonezi, după ce casă le-a fost distrusă în timpul atacului cu drone rusești
19:59 - Cât de periculos este să mănânci stridii crude? Au fost identificate persoane infectate cu bacterii mortale. Iată simptomele infectării
19:25 - Capcana de pe site-urile de matrimoniale: Un bărbat de 67 de ani a rămas fără bani, bijuterii și conturi bancare, după ce a căutat o scapadă romantică
19:22 - NASA a anunțat că a descoperit „cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Planeta Marte”. Cum arată acesta și ce spun specialiștii
18:59 - Peste jumătate din români folosesc săptămânal ChatGPT. Ce pericole se pot ascunde în spatele folosirii platformei
18:40 - Alertă în Polonia! Hoții i-au furat mașina premierului polonez Donald Tusk. Unde se afla autoturismul de lux
18:05 - După ce a bătut crunt un profesor, un elev din Galați a depus plângere pentru că „îl dor încheieturile”