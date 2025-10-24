B1 Inregistrari!
Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse". Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime

Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime

Selen Osmanoglu
24 oct. 2025, 13:38
Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
Cuprins
  1. „Cafeaua trebuie”
  2. „Ne oprim la două cafele pe zi”

Medicul cunoscut, Vlad Ciurea, a vorbit despre beneficiile aduse de cafea, una dintre cele mai populare băuturi la nivel global. Specialistul a atras atenția și asupra faptului că momentul în care bei cafeaua, dar și cantitatea sunt aspecte foarte importante. Iată ce a declarat Vlad Ciurea!

„Cafeaua trebuie”

Cafeaua are efecte benefice asupra creierului, precum sporirea atenției, vigilența și capacitatea de reacție. Cofeina blochează adenozina, o substanță care induce somnolența menținând neuronii activi și stimulând circulația cerebrală. Cu toate acestea, un mod de admnistrare greșit poate duce la agitație, anxietate și insomnie.

„Cafeaua trebuie. Sunt de acord cu această cafea din mai multe puncte de vedere și medical și cerebral. Desface anumite căi, desface anumite sinpse, este foarte bună cafeaua, dar nu în cantitate mare. Apoi, nu primul lucru. Toată lumea bea cafeaua de dimineață, mai vine și țigara care închide vasele. Cafeaua o consider necesară, o consider plăcută, dacă se poate la sfârșitul micului dejun. Nu la început”, a explicat medicul Vlad Ciurea, conform Cancan.

„Ne oprim la două cafele pe zi”

Pe lângă faptul că această băutură ar trebui consumată după ce ai mâncat, medicul atrage atenția asupra cantității băute.

„Apoi, nu beau cafea foarte puternică, beau cafea ușoară, nu esspresoo sau de-astea dure, cafeaua americană nu are niciun gust. Cappuccino mi se pare perfect. După care urmează ziua, în partea a doua a zilei, obosești fără să vrei, mai este o alimentație la prânz, est bine în a doua parte a zilei să stimulezi cu a doua cafea”, a explicat Vlad Ciurea.

„Nu mai multe, ne oprim la două cafele pe zi. Nu e nevoie de mai multe. Dacă directorul cere să stai noaptea și să lucrezi, atunci nu ai ce să faci. Duce la o suprasolicitare de sistem nervos. Asta este cafeaua. Să ne uităm că mai multe cafele, în afară că îți biciuiesc creierul aceste cafele, îți dau și bătăi de inimă. Apare tahicardia, hipertensiunea arterială. Oprește-te”, a mai adăugat el.

