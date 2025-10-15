B1 Inregistrari!
Adaugi aceste două condimente în cafea? Medicii spun că efectul asupra inimii te poate surprinde

Elena Boruz
15 oct. 2025, 22:50
Image by Engin Akyurt from Pixabay
Cuprins
  1. Turmeric și scorțișoară: simple condimente sau protecție pentru inimă?
  2. O combinație simplă cu efecte surprinzătoare

Pentru milioane de oameni, cafeaua este primul gest al dimineții: un moment de energie și confort. Dar puțini știu că, printr-un simplu truc, această băutură poate căpăta beneficii medicale surprinzătoare.

Specialiștii în nutriție atrag atenția asupra a două condimente banale, dar puternice: turmericul și scorțișoara. Combinate cu cafeaua, acestea pot susține sănătatea inimii, pot reduce inflamația din organism și chiar pot îmbunătăți circulația sângelui.

Turmeric și scorțișoară: simple condimente sau protecție pentru inimă?

Turmericul, bogat în curcumină, este recunoscut pentru efectul său antiinflamator intens. Reduce stresul oxidativ, îmbunătățește funcția vaselor de sânge și poate contribui la prevenirea depunerilor pe artere. Adăugat în cafea, într-o cantitate mică, alături de un praf fin de piper negru pentru o absorbție mai bună, devine un „booster” pentru sistemul cardiovascular, notează shefinds.com.

Scorțișoara, în schimb, lucrează pe un alt front: reglează glicemia, sprijină circulația sanguină și poate ajuta la scăderea colesterolului rău. Pe lângă efectele interne, oferă un avantaj plăcut. Acesta îndulcește ușor cafeaua, ajutând la reducerea consumului de zahăr, ceea ce reprezintă un plus pentru cei care au grijă de inimă.

O combinație simplă cu efecte surprinzătoare

În timp ce cafeaua, prin conținutul său de antioxidanți, are deja beneficii pentru inimă, adăugarea acestor două condimente îi amplifică efectul. Un vârf de turmeric + un praf de scorțișoară pot transforma rutina zilnică într-un gest mic, dar conștient, pentru protejarea sistemului cardiovascular.

Nu este vorba despre remedii miraculoase, ci despre o strategie inteligentă de a integra beneficii reale în obiceiurile deja existente. În loc să schimbăm complet stilul de viață, uneori e suficient să ajustăm ceea ce facem deja. Și putem face acest lucru începând chiar cu cafeaua de dimineață. Iar faptul că aceste condimente se află deja în majoritatea bucătăriilor face schimbarea cu atât mai accesibilă. Un mic ritual, o aromă nouă și un plus de grijă pentru inimă: fără efort, dar cu potențial real pe termen lung.

