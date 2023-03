Voineag, întrebat cum răspunde acuzației că ar fi blocat dosarul de plagiat al lui Ciucă: „Nu am blocat niciun dosar, să sperăm că se vor pronunța în perioada imediat următoare” / Voineag, întrebat și dacă e mason

Marius Voineag, propus de Ministerul Justiției pentru șefia DNA, a fost întrebat, marți, la ieșirea de la interviul cu Secția de procurori din cadrul CSM, cum răspunde acuzației că ar fi blocat dosarul de plagiat al lui Nicolae Ciucă, premier și lider PNL, precum și dacă este sau a fost mason, notează .

Marius Voineag, întrebat despre dosarul de plagiat al lui Ciucă

Întrebat de reporteri spre acuzațiile din spațiul public cum că al lui Nicolae Ciucă, Marius Voineag a spus: „Obligația noastră ca șefi de secție sau manageri este ca indiferent de context soluția pe prescripție trebuie dată într-un cadru procesual”.

„Faptul că a fost analizată politic chestiunea asta e în afara puterilor mele, însă vă pot garanta în ceea ce privește repartizarea și circuitul lucrărilor, totul s-a făcut cu respectarea celor două articole din regulament, e vorba de 19, alineatul 3 raportat la 19 alineatul 4. Ideea e că nu am blocat niciun dosar, e în lucru în momentul de față la al doilea procuror, să sperăm că se vor pronunța în perioada imediat următoare”, a adăugat omul propus de ministrul Cătălin Predoiu pentru funcția de procuror-șef al DNA.

Omul propus de MJ pentru DNA susține că nu este și nu a fost mason

Marius Voineag a fost întrebat și dacă este mason.

„Nu, nu. Chiar am prezentat secției (de procurori din cadrul CSM, n.red.). Mă bucur că am primit această întrebare. Am reușit săptămâna trecută să formulez o cerere la cei de la Marea Lojă Națională am solicitat expressis verbis și dacă am avut vreun raport de orice fel. Am vrut să înlătur orice fel de… Nu că aș avea ceva cu masoneria, ci că nu sunt eu în peisajul ăsta”, a răspuns Voineag.

Întrebat dacă totuși a fost, el a zis: „Nici n-am fost, nici n-am fost. Nu am avut niciun fel de raport. Răspunsul o să vi-l pun la dispoziție”.