Voluntarii aduși de Călin Georgescu în localitatea Broșteni, afectată de inundațiile catastrofale, au fost revoltați că nu au primit de mâncare de la localnici. La rândul lor, localnicii spun despre voluntarii aduși de Călin Georgescu în Broșteni că au venit foar pentru poze și filmări fără să ajute în realitate gospodăriile afectate.

Cuprins

De ce au fost nemulțumiți voluntarii aduși de Călin Georgescu în Broșteni

Care sunt acuzațiile localnicilor

Ce au transmis autoritățile

De ce au fost nemulțumiți voluntarii aduși de Călin Georgescu în Broșteni

Inundațiile care au afectat grav localitatea Broșteni, județul Suceava, au mobilizat sute de voluntari din întreaga țară, dar au generat și tensiuni între grupurile venite să ajute. Printre cei prezenți în zonă s-au numărat și Călin Georgescu și George Simion, însoțiți de echipe proprii de voluntari, însă intervențiile lor au fost marcate de lipsa cooperării și de controverse.

Potrivit relatărilor de la fața locului, au apărut după ce mai voluntarii aduși de Călin Georgescu au fost refuzați la un punct de distribuire a hranei, organizat de localnici. Aceștia le-au reproșat că nu s-au implicat activ în lucrările de curățare și reconstrucție. În înregistrările video postate online, se observă că unii voluntari aveau echipamente curate, fără urme vizibile de muncă.

„Au lopeți, au tot ce le trebuie, dar nu au pus mâna să facă ceva. Doar s-au plimbat. Eu nu i-am văzut să intre undeva, să facă ceva. Dar, uitați, sunt lopeți nou-nouțe”, spune un localnic despre voluntarii din jurul lui Georgescu.

„Uitați, bă fraților, am venit și noi aici să vedem cum stă treaba cu mâncarea, că ne e foame. Se uită la noi și ne spune că nu prea se vede că am muncit. Că s-au săturat de toți ăștia ai lui Georgescu și de cei de la AUR. Cică să mergem să ne dea el să mâncăm. I-am zis că plătim, nu-i problemă, și ea tot ne-a zis că nu prea se vede că am muncit. Și pe urmă: «Cheamă-l pe Georgescu să-ți dea de mâncare». Păi ce e asta, mă?”, se plânge unul dintre voluntari într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Organizatorii locali ai distribuției de alimente spun că au prioritizat voluntarii care lucrează efectiv pe teren, unii dintre ei dormind la fața locului și lucrând de dimineață până seara.

„Avem oameni aici care nu au mai plecat de trei zile. Dorm pe unde apucă și trag la lopeți. Cum să vină alții, să facă două poze și apoi să ceară mâncare?”, a întrebat retoric o localnică implicată în organizare, citată de

Care sunt acuzațiile localnicilor

Pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori au remarcat lipsa implicării echipei lui Georgescu. Polițistul Marian Godină a distribuit un clip în care aceștia apar scandând lozinci politice, fără să fi desfășurat activități concrete de ajutor. „Au coborât și au urcat la fel de curați”, a comentat el.

Susținătorii lui Georgescu au acuzat, la rândul lor, un tratament incorect și discriminatoriu.

Deși în Broșteni în aceeași perioadă, Călin Georgescu și George Simion au acționat separat, fiecare cu echipa sa. Ambii au publicat materiale video care documentează prezența lor în teren, alături de susținători, fără a face vreo referire directă la scopuri electorale.

Ce au transmis autoritățile

Autoritățile atrag însă atenția că numărul mare de voluntari necoordonați poate bloca drumurile de acces către satele izolate, precum Neagra, afectând intervențiile de urgență. Prefectura Suceava a făcut vineri un apel către toți voluntarii să se prezinte la punctul de comandă din Broșteni pentru a fi distribuiți eficient.

„Pentru a coordona mai eficient eforturile și a preveni riscurile asociate cu terenul dificil și utilajele aflate în acțiune, voluntarii sunt rugați să se prezinte la punctul de comandă din localitatea Broșteni, unde vor primi instrucțiuni clare”, transmite Prefectura Suceava.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat la că prezența lui Georgescu a perturbat activitățile de intervenție:

„Noi ne-am retras, ca să nu iscăm un scandal acolo. Orașul Broșteni e între munți, accesul e dificil, s-a blocat, nu se mai putea lucra, voiau să filmeze. S-a blocat orașul, vom putea să reluăm activitatea. Avem peste 200 de utilaje în Broșteni, ieri am avut 500 de voluntari, pompieri, jandarmi. Am încercat să îi lăsăm cumva să își facă activitatea de promovare”, a spus Șoldan.