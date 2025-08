Călin Georgescu, aspru criticat după ce a mers la Broșteni: „A venit mai mult de reclamă, cu toți dacii lui”

Locuitorii din Broșteni, județul , se confruntă acum cu urmările dramatice ale lor, încercând să îndepărteze mâlul și să-și salveze bunurile. În plină criză, oamenii au fost surprinși de apariția neașteptată a lui Călin Georgescu, însoțit de susținători îmbrăcați în stil „dacic”. Tot momentul a fost perceput de mulți ca fiind, mai degrabă, regizat decât sincer.

Cuprins:

Cum au reacționat localnicii la vizita lui Călin Georgescu

A fost un gest de sprijin din partea lui Călin Georgescu sau campanie electorală mascată

Ce alți politicieni au fost prezenți în zonă

Localnicii au fost surprinși de vizita lui Georgescu. Mulți s-au arătat profund revoltați, acuzându-l că nu i-a salutat și că prezența sa nu a avut nicio legătură cu ajutorul real.

„A venit mai mult de reclamă, cu toți dacii lui”, spun oamenii revoltați, care acuză că fostul candidat la prezidențiale nici măcar nu i-a salutat, darămite să le ofere un ajutor concret, potrivit .

Unul dintre sinistrați a descris situația cu amărăciune:

„Pur și simplu, noi am fost în casa asta, am lucrat, am scos tot mâlul. Dar nu a venit nimeni, să ne spună măcar bună ziua. A venit Georgescu mai mult de reclamă. A venit cu toți dacii lui, ați văzut ce frumos erau echipați. Noi suntem plini de mizerie, plini de nămol. Și muncim. Dar n-a venit măcar să zică: fraților, luați de aici un bună ziua! Sau măcar un salut.”

Vizita lui Călin Georgescu în Broșteni ridică întrebări serioase despre intențiile reale ale politicianului. Deși anunțase în luna mai că se retrage din politică, temându-se de posibile dosare penale, el a apărut în mijlocul sinistraților într-o manieră ostentativă, fiind filmat și fotografiat de susținătorii săi.

Sursele locale susțin că întreaga acțiune a părut mai degrabă un exercițiu de imagine, în context electoral, decât un demers umanitar.

Călin Georgescu nu a fost singurul politician prezent în localitate. În altă parte a orașului Broșteni, George Simion a fost surprins făcând același lucru: s-a plimbat prin zonele afectate de inundații, însoțit de o echipă de televiziune. Nici în cazul său nu au fost semnalate intervenții concrete de sprijin, ci mai degrabă o acțiune de vizibilitate publică.

Pentru localnicii din Broșteni, ceea ce ar fi trebuit să fie o mână de ajutor s-a transformat într-un spectacol politic, lipsit de empatie. Vizita lui Călin Georgescu în Broșteni a fost percepută ca un act de autopromovare, într-un moment în care oamenii aveau nevoie de sprijin real, nu de imagine. Gesturile simbolice nu înlocuiesc solidaritatea autentică.