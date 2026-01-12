B1 Inregistrari!
Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției

Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției

Adrian A
12 ian. 2026, 14:02
Cuprins
  1. Legalizarea prostituției, proiectul unui deputat PNL
  2. Ce argumente are deputatul

Vacanța dă idei parlamentarilor. Prinși în bucuria sărbătorilor de iarnă și a vacanței parlamentare, deputații pregătesc legi noi pentru români. Nu, nu e vorba despre vrun proiect care să ne facă viața mai ușoară, ci unul care ține de cea mai veche meserie din lume. Un deputat PNL vrea legalizarea prostituției.

Legalizarea prostituției, proiectul unui deputat PNL

Deputatul Ion Iordache a inițiat un proiect de lege prin care activitățile sexuale să fie autorizate și controlate în România, cu scopul de a proteja sănătatea publică și a combate traficul de persoane. Așa sună pompos legalizarea prostituției.

„Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane.
Am ales reglementarea în locul ipocriziei.
Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră.”, scrie deputatul PNL Ion Iordache.

Ce argumente are deputatul

Ion Iordache spune că acum este un haos total în practicarea prostituției, iar legea lui vine să facă ordine.

„Legea propune un control riguros, nu o promovare a activității:
-Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor.
-Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea.
– Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult.
-Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate.
State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor.
Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alaturi de mine.
Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței.”, mai transmite deputatul liberal.
