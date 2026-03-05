Vremea se menține mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii martie în cea mai mare parte a țării. Joi sunt așteptate temperaturi ridicate, cu maxime ce pot ajunge până la 18 grade în vestul Olteniei, însă în multe regiuni apar înnorări și, izolat, câțiva stropi de ploaie. Vântul se intensifică în estul țării și la munte.

Temperaturile rămân peste normalul perioadei

anunță pentru joi o zi mai caldă decât ar fi obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări în special în vestul, centrul și sudul țării, unde pe alocuri pot apărea ploi slabe.

Vântul va avea intensificări în partea estică a țării și în zonele montane înalte. Temperaturile maxime vor varia de la aproximativ 8–9 grade în Bucovina și estul Transilvaniei, până la 18 grade în vestul Olteniei.

Vremea în Dobrogea, Bărăgan și Moldova

În și în Bărăgan ziua începe cu unele înnorări în zona Bărăganului, însă în rest vremea va fi în general frumoasă. Temperaturile rămân ridicate pentru începutul lunii martie, iar după-amiaza se pot atinge aproximativ 14 grade.

Vântul va avea intensificări în nordul Dobrogei, iar spre seară există șanse pentru ploi slabe și trecătoare.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei se anunță o zi cu mult soare și vreme plăcută. Vântul va sufla mai puternic în zonele montane, iar la amiază temperaturile pot ajunge până la 15 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina vremea va fi predominant însorită, însă vântul va avea intensificări și poate atinge viteze de până la 50 km/h. Maximele vor ajunge la aproximativ 11 grade.

În Transilvania și vestul țării apar ploi slabe

În nordul Transilvaniei și în Maramureș sunt posibile înnorări temporare și ploi de scurtă durată. Cu toate acestea, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă, iar la prânz se pot înregistra 13-14 grade, în special în zona Satu Mare.

În vestul țării vremea rămâne caldă, cu temperaturi de până la 16 grade după-amiaza. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea ploi slabe. Pe timpul nopții, temperaturile pot coborî sub pragul înghețului în Crișana.

În Transilvania dimineața va fi mai rece, în special în depresiuni, unde s-a format ceață. Pe parcursul zilei cerul rămâne mai mult noros și sunt posibile ploi slabe pe suprafețe restrânse. Pe crestele Carpaților Meridionali, vântul va avea rafale de până la 70 km/h.

Vremea în Oltenia, sudul țării și București

În Oltenia dimineața începe cu ceață pe arii restrânse, iar apoi cerul devine mai mult noros. Izolat pot apărea ploi slabe, însă temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă. În vestul regiunii se pot înregistra chiar și 18 grade.

În sudul țării, inclusiv în Muntenia, norii vor fi prezenți mare parte din zi și sunt posibile ploi slabe trecătoare. Chiar și în aceste condiții, temperaturile vor ajunge la aproximativ 14 grade.

În București vremea rămâne caldă pentru această perioadă, cu maxime de aproximativ 15 grade la amiază. Cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară există șanse pentru o ploaie de scurtă durată. Pe timpul nopții temperatura va coborî până la aproximativ 3 grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile scad ușor față de ziua precedentă, însă rămân peste valorile normale pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, iar pe spații restrânse pot apărea ploi slabe.

Vântul va sufla mai puternic la altitudini mari, iar în Carpații Meridionali rafalele pot atinge viteze de până la 70 km/h.