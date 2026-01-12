Cât mai ține gerul în România? Vremea se va menține rece în primele zile ale acestei săptămâni, cu ger și temperaturi negative atât ziua, cât și noaptea, însă, la mijlocul săptămânii, este așteptat un proces de încălzire la nivelul întregii țări. Potrivit prognozei publicate de meteorologi, valorile termice vor crește treptat, urmând să se apropie de mediile normale pentru a doua jumătate a lunii ianuarie.

Estimările sunt valabile pentru intervalul 12–25 ianuarie și au fost realizate de .

Cât mai ține gerul în România și ce temperaturi sunt prognozate în Banat

În Banat, începutul intervalului va fi caracterizat de , cu temperaturi maxime de aproximativ -6 grade și minime care vor coborî până la -10 grade. Din 13 ianuarie, se va înregistra o încălzire treptată, iar pentru perioada 14–25 ianuarie sunt estimate maxime de 4–6 grade și minime cuprinse între -2 și 0 grade, cu o ușoară scădere după 22 ianuarie.

Precipitații sunt prognozate în perioada 12–15 ianuarie și, din nou, după 19 ianuarie.

Cât mai ține gerul în România și cum va fi vremea în Crișana

Crișana va traversa, de asemenea, un început de interval foarte rece, cu maxime în jur de -8 grade și minime de până la -12 grade. Din 13 ianuarie, valorile termice vor crește treptat, ajungând la maxime de 4–6 grade în perioada 16–25 ianuarie.

Minimele vor crește inițial spre valori ușor pozitive, apoi vor reveni la valori negative, cu tendință de scădere după 23 ianuarie. Vor fi precipitații în prima parte a intervalului și izolat după 19 ianuarie.

Cât mai ține gerul în România și ce anunță meteorologii pentru Transilvania

În Transilvania, vremea va fi foarte rece în primele zile, cu maxime de aproximativ -7 grade și minime care pot coborî până la -15 grade. Începând cu 14 ianuarie, temperaturile vor crește, iar în perioada 15–25 ianuarie sunt estimate maxime cuprinse între 0 și 2 grade.

Minimele vor varia între -8 și -4 grade, cu o tendință de răcire după 22 ianuarie. Precipitații vor fi mai probabile în prima parte a intervalului.

Cum va evolua vremea în Maramureș

Maramureșul va avea temperaturi maxime de aproximativ -6 grade în primele două zile și minime care pot coborî până la -14 grade. Din 14 ianuarie, vremea se va încălzi, iar în a doua parte a intervalului sunt prognozate maxime de 2–3 grade.

Precipitațiile vor fi prezente temporar în perioada 12–15 ianuarie și cu o probabilitate mai mare după 23 ianuarie.

Ce temperaturi sunt așteptate în Moldova?

În Moldova, vremea va rămâne rece până pe 15 ianuarie, cu maxime între -3 și -2 grade și minime cuprinse între -10 și -8 grade. Din 16 ianuarie, temperaturile diurne vor ajunge în jurul valorii de 0 grade, iar minimele vor oscila între -8 și -4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă pe parcursul intervalului.

Cum va fi vremea în Dobrogea

Până la jumătatea lunii, Dobrogea va avea temperaturi maxime între -2 și 0 grade și minime între -8 și -6 grade. În perioada 16–25 ianuarie, maximele vor crește la 2–5 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -2 grade.

După 23 ianuarie, există posibilitatea apariției precipitațiilor pe arii mai extinse.

Ce prognoză este valabilă pentru Muntenia și Oltenia

În Muntenia, primele zile vor fi reci, cu maxime de aproximativ -3 grade și minime de până la -12 grade. Din 14 ianuarie, temperaturile vor crește, ajungând la valori cuprinse între -1 și 3 grade în a doua parte a intervalului.

În Oltenia, valorile termice maxime vor fi de aproximativ -2 grade la început, urmând ca, după 14 ianuarie, să crească la 3–5 grade. Minimele vor rămâne negative pe tot parcursul intervalului.

Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea va fi geroasă la începutul intervalului, cu maxime de aproximativ -12 grade și minime de până la -16 grade. Din 14 ianuarie, se va înregistra o creștere semnificativă a temperaturilor, cu maxime în jurul valorii de 0 grade.

Precipitațiile vor fi prezente în prima parte a intervalului și, din nou, după 19 ianuarie, cu intensificări temporare.