B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Bucureștenii, avertizați să evite deplasările

Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Bucureștenii, avertizați să evite deplasările

Ana Maria
12 ian. 2026, 08:32
Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Bucureștenii, avertizați să evite deplasările
Sursa foto: Pixabay / @StockSnap
Cuprins
  1. Ce fenomen meteo extrem amenință Bucureștiul în următoarele zile
  2. De ce este „freezing rain” atât de periculos pentru trafic
  3. Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Care a fost prima regiune lovită de ploaia înghețată
  4. Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Ce trebuie să facă șoferii în fața acestor avertizări

Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Anul 2026 a debutat cu vreme extrem de severă în aproape toate regiunile țării. Gerul persistent și ninsorile abundente au pus deja probleme serioase, iar meteorologii avertizează că episoadele de iarnă autentică sunt departe de a se încheia. Printre cele mai afectate zone se află Capitala, unde condițiile meteo ridică semne serioase de întrebare pentru siguranța rutieră.

Potrivit celei mai recente prognoze publicate de AccuWeather, temperaturile negative vor continua, iar riscurile pentru trafic cresc semnificativ în următoarele zile.

Ce fenomen meteo extrem amenință Bucureștiul în următoarele zile

Meteorologii avertizează asupra apariției fenomenului extrem de periculos cunoscut sub denumirea de „freezing rain”, adică ploaie înghețată. Acesta apare atunci când picăturile de ploaie îngheață instantaneu la contactul cu suprafețele reci, formând un strat subțire de gheață, aproape invizibil, extrem de alunecos.

Specialiștii de la DRDP Craiova atrag atenția că acest tip de gheață este una dintre cele mai mari amenințări pentru șoferi, deoarece poate provoca pierderea instantanee a controlului asupra vehiculului. Chiar și la viteze foarte mici, riscul de accident rămâne ridicat.

În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor cu mașina, mai ales în București, unde temperaturile vor rămâne sub pragul de îngheț în intervalul 19–21 ianuarie.

De ce este „freezing rain” atât de periculos pentru trafic

Spre deosebire de ninsoare sau polei clasic, freezing rain creează o peliculă de gheață care nu poate fi observată cu ușurință de șoferi. Mai mult, materialul antiderapant își pierde rapid eficiența, iar intervențiile drumarelor au efect doar temporar.

Autoritățile subliniază că, în astfel de situații, cea mai sigură decizie este oprirea în afara părții carosabile, până la îmbunătățirea condițiilor de drum.

Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Care a fost prima regiune lovită de ploaia înghețată

Fenomenul de freezing rain nu este o noutate pentru această iarnă. Oltenia a fost prima regiune afectată, încă din primele zile ale anului. Pe 2 ianuarie, reprezentanții DRDP Craiova au emis avertizări clare pentru participanții la trafic.

„Drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar. Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor”, informa la acea vreme DRDP Craiova, potrivit Cancan.

Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Ce trebuie să facă șoferii în fața acestor avertizări

Autoritățile le recomandă șoferilor:

  • să amâne deplasările neesențiale,

  • să urmărească avertizările meteo oficiale,

  • să se informeze constant din surse credibile

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo pentru 12 ianuarie. Săptămâna începe cu o zi foarte geroasă. Temperaturile coboară până la -19 grade
Meteo
Prognoza meteo pentru 12 ianuarie. Săptămâna începe cu o zi foarte geroasă. Temperaturile coboară până la -19 grade
Gerul pune stăpânire pe țară în următoarele zile. Temperaturile vor scădea până la – 19 grade
Meteo
Gerul pune stăpânire pe țară în următoarele zile. Temperaturile vor scădea până la – 19 grade
Vremea astăzi, 10 ianuarie. Jumătate de țară se confruntă cu ger, în timp ce cealaltă va avea parte de ninsori
Meteo
Vremea astăzi, 10 ianuarie. Jumătate de țară se confruntă cu ger, în timp ce cealaltă va avea parte de ninsori
România, lovită de un ciclon mediteranean. Urmează patru zile de vreme extremă. Ce schimbări meteo vor urma
Meteo
România, lovită de un ciclon mediteranean. Urmează patru zile de vreme extremă. Ce schimbări meteo vor urma
Avertizare pentru montaniarzi. Pericol ridicat de avalanșă într-o destinație preferată de turiști
Meteo
Avertizare pentru montaniarzi. Pericol ridicat de avalanșă într-o destinație preferată de turiști
Vremea în România, 9 ianuarie: polei și ninsori în mai multe regiuni
Meteo
Vremea în România, 9 ianuarie: polei și ninsori în mai multe regiuni
Vremea va deveni tot mai aspră. Ninsori, viscol și temperaturi de până la -15 grade
Meteo
Vremea va deveni tot mai aspră. Ninsori, viscol și temperaturi de până la -15 grade
Vremea în România, 8 ianuarie 2026. Alerte cod portocaliu și galben de ger și viscol
Meteo
Vremea în România, 8 ianuarie 2026. Alerte cod portocaliu și galben de ger și viscol
Un ciclon mediteranean aduce iarnă adevărată în România. Anunțul de ultim moment al ANM
Meteo
Un ciclon mediteranean aduce iarnă adevărată în România. Anunțul de ultim moment al ANM
Pericol de inundații pe mai multe râuri. Hidrologii au emis un Cod portocaliu
Meteo
Pericol de inundații pe mai multe râuri. Hidrologii au emis un Cod portocaliu
Ultima oră
08:44 - Ministrul Energiei ia măsuri în contextul gerului din aceste zile. Bogdan Ivan a convocat Comandamentul Energetic Naţional
08:41 - Tarifele pentru serviciile funerare cresc semnificativ în 2026. Ce costuri vor suporta moștenitorii
08:41 - Temperaturi extreme la munte. Greșelile care îi pot costa scump pe turiști
08:21 - Calendarul ortodox, 12 ianuarie. Sfânta Muceniță Tatiana de la Roma, martirizată pentru credința întru Hristos
07:45 - Prognoza meteo pentru 12 ianuarie. Săptămâna începe cu o zi foarte geroasă. Temperaturile coboară până la -19 grade
07:25 - Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
23:55 - Românii nu vor îngheța în perioada geroasă. Bogdan Ivan dă asigurări că există suficient gaz în depozite
23:25 - Oana Gheorghiu dă semnalul începerii curățeniei în companiile de stat. 185 de companii inactive au produs pierderi de 14 miliarde
22:52 - Șefa CAB acuză o tentativă de preluare a controlului asupra puterii judecătorești
22:19 - Șefa Curții de Apel București vrea o întâlnire cu Nicușor Dan. Ce inteționează să-i comunice președintelui