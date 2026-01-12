Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Anul 2026 a debutat cu vreme extrem de severă în aproape toate regiunile țării. Gerul persistent și ninsorile abundente au pus deja probleme serioase, iar meteorologii avertizează că episoadele de iarnă autentică sunt departe de a se încheia. Printre cele mai afectate zone se află Capitala, unde condițiile meteo ridică semne serioase de întrebare pentru siguranța rutieră.

Potrivit celei mai recente prognoze publicate de , temperaturile negative vor continua, iar riscurile pentru trafic cresc semnificativ în următoarele zile.

Ce fenomen meteo extrem amenință Bucureștiul în următoarele zile

Meteorologii avertizează asupra apariției fenomenului extrem de periculos cunoscut sub denumirea de „freezing rain”, adică ploaie înghețată. Acesta apare atunci când picăturile de ploaie îngheață instantaneu la contactul cu suprafețele reci, formând un strat subțire de gheață, aproape invizibil, extrem de alunecos.

Specialiștii de la DRDP Craiova atrag atenția că acest tip de gheață este una dintre cele mai mari amenințări pentru , deoarece poate provoca pierderea instantanee a controlului asupra vehiculului. Chiar și la viteze foarte mici, riscul de accident rămâne ridicat.

În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor cu mașina, mai ales în București, unde temperaturile vor rămâne sub pragul de îngheț în intervalul 19–21 ianuarie.

De ce este „freezing rain” atât de periculos pentru trafic

Spre deosebire de ninsoare sau polei clasic, freezing rain creează o peliculă de gheață care nu poate fi observată cu ușurință de șoferi. Mai mult, materialul antiderapant își pierde rapid eficiența, iar intervențiile drumarelor au efect doar temporar.

Autoritățile subliniază că, în astfel de situații, cea mai sigură decizie este oprirea în afara părții carosabile, până la îmbunătățirea condițiilor de drum.

Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Care a fost prima regiune lovită de ploaia înghețată

Fenomenul de freezing rain nu este o noutate pentru această iarnă. Oltenia a fost prima regiune afectată, încă din primele zile ale anului. Pe 2 ianuarie, reprezentanții DRDP Craiova au emis avertizări clare pentru participanții la trafic.

„Drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar. Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor”, informa la acea vreme DRDP Craiova, potrivit .

Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Ce trebuie să facă șoferii în fața acestor avertizări

Autoritățile le recomandă șoferilor: