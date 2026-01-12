Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme geroasă pentru noaptea de luni spre marți, 12 spre 13 ianuarie. Va fi cea mai geroasă perioadă din această iarnă, cu care vor coborî până în jurul valorii de – 20 de grade.

Meteorologii ANM estimează o noapte geroasă

Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon susțin specialiștii în . Potrivit estimărilor făcute de meteorologii ANM, mercursul termometrelor va cobrî până în jurul valorii de – 20 de grade Celsius. În Capitală, temperaturile minime vor atinge până la – 15 grade, conform directorului (ANM), Elena Mateescu

„Cea mai rece noapte din acest sezon de până acum va fi însă noaptea de luni spre marţi, cu probabilitatea ca minimele să se situeze între minus 20 si minus 10 grade. Şi în Bucureşti se vor înregistra minus 14 – minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească”, a declarat Elena Mateescu la Digi 24.

Potrivit spuselor sale, în noaptea de duminică spre luni temperaturile minime înregistrate au fost, în general, în jur de – 15 grade, la nivel național. În București, temperaturile au atins – 10 grade Celsius,. Un record negativ s-a înregistrat pe Vârful Omu, unde stațiile meteo au înregistrat – 22 de grade.

„În noaptea de duminică spre luni, la Vârful Omul s-au înregistrat minus 22 de grade. În general, minimele au fost, în medie, la nivel naţional, în jurul valorii de minus 15 grade. În Bucureşti, la staţia Băneasa s-au înregistrat minus 10 grade”, a precizat Elena Mateescu.

Iarna va mai avea episoade de vreme geroasă

Meteorologii ANM estimează că, începând cu ziua de joi, 15 ianuarie, temperaturile vor fi în uşoară creştere. Maximele vor atinge valori pozitive, de până până la 7-8 grade Celsius şi cu minime ce se vor situa între minus 7 grade şi plus 2 grade.

Elena Mateescu atrage atenția că episoadele geroase ar putea să mai apară, în următoarea perioadă. Ea spune că vor mai fi și alte zile sau nopți foarte geroase.

„Nu trebuie să excludem ca după acest episod de vreme deosebit de rece să mai fie posibile zile şi nopţi foarte geroase”, a mai spus Elena Mateescu.