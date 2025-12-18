B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Wiz Khalifa, celebrul rapper american, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după incidentul de la „Beach, Please”

Wiz Khalifa, celebrul rapper american, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după incidentul de la „Beach, Please”

Ana Beatrice
18 dec. 2025, 18:06
Wiz Khalifa, celebrul rapper american, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare după incidentul de la „Beach, Please”
Sursa Foto: Facebook - Wiz Khalifa
Cuprins
  1. De ce a fost condamnat Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare
  2. Ce a decis definitiv instanța în cazul celebrul rapper

Wiz Khalifa, celebrul rapper american, a primit o condamnare definitivă din partea Curții de Apel Constanța. Instanța a stabilit o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare. Decizia vine după ce Thomaz Cameron Jibril, pe numele său real, a fumat marijuana pe scenă. Totul a avut loc în 2024, în timpul festivalului „Beach, Please”.

Instanța a admis apelul formulat de DIICOT. Magistrații au înăsprit considerabil pedeapsa față de cea stabilită inițial de Tribunalul Constanța. În primă instanță, artistul fusese sancționat doar cu o amendă penală de 3.600 de lei, echivalentul a 120 de zile-amendă, pentru aceeași faptă, notează Ziua de Constanța.

De ce a fost condamnat Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare

Curtea de Apel Constanța a admis apelul DIICOT și a modificat parțial sentința inițială. După rejudecarea cauzei, instanța a decis aplicarea unei pedepse de 9 luni de închisoare pentru Thomaz Cameron Jibril.

Acesta a fost găsit vinovat de deținere de droguri de risc fără drept, în vederea consumului propriu. Fapta este prevăzută și sancționată de Legea 143/2000.

„În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, se arată în decizia dictată de Curtea de Apel Constanța.

Ce a decis definitiv instanța în cazul celebrul rapper

Instanța a decis faptul că toate cheltuielile judiciare suportate de stat în etapa apelului vor fi achitate de acesta. Hotărârea pronunțată este definitivă.

Rapperul american Wiz Khalifa a ajuns în fața instanței în iulie 2024. Dosarul a fost deschis după ce artistul a fumat marijuana pe scenă. Momentul a avut loc în timpul unui concert susținut la festivalul „Beach, Please!” din Costinești. Conform DIICOT, acesta și-ar fi aprins o țigară cu canabis chiar sub privirile publicului.

Tags:
Citește și...
Newsweek: În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei
Eveniment
Newsweek: În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei
Imagini cu insecte într-un spital din Sebeș, făcute publice de un pacient. Explicația managerului unității: „Nu este aşa” (VIDEO)
Eveniment
Imagini cu insecte într-un spital din Sebeș, făcute publice de un pacient. Explicația managerului unității: „Nu este aşa” (VIDEO)
Cele mai bune păcănele gratis jucate de români
Eveniment
Cele mai bune păcănele gratis jucate de români
Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
Eveniment
Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Eveniment
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Eveniment
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Eveniment
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Eveniment
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
Eveniment
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Eveniment
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Ultima oră
17:37 - Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea de Crăciun. Imaginea care a emoționat fanii (FOTO)
17:10 - Newsweek: În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei
17:06 - Imagini cu insecte într-un spital din Sebeș, făcute publice de un pacient. Explicația managerului unității: „Nu este aşa” (VIDEO)
16:40 - Cele mai bune păcănele gratis jucate de români
16:24 - Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
15:59 - Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
15:52 - Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
15:47 - Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
15:35 - Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
15:20 - Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)