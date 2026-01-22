B1 Inregistrari!
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen

Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen

Iulia Petcu
22 ian. 2026, 13:51
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Sursa foto: captura video Youtube/ Euronews România
Cuprins
  1. Cum a ajuns Wiz Khalifa condamnat definitiv în România
  2. De ce a fost schimbată pedeapsa în apel
  3. Ce rol a avut comportamentul artistului în timpul procesului
  4. Ce urmează după depunerea contestației

La mai bine de o lună de la pronunțarea unei sentințe definitive care a stârnit dezbateri publice intense, rapperul american Wiz Khalifa contestă executarea pedepsei primite în România. Dosarul pornește de la un incident petrecut pe scena festivalului Beach Please din Costinești și ajunge din nou în atenția instanței.

Cum a ajuns Wiz Khalifa condamnat definitiv în România

Thomaz Cameron Jibril, cunoscut publicului sub numele de scenă Wiz Khalifa, a fost condamnat definitiv pe 18 decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța. Instanța a stabilit o pedeapsă de nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc.

Decizia a venit după ce, în primă instanță, Tribunalul Constanța aplicase o sancțiune mult mai blândă, respectiv o amendă penală de 3.600 de lei. Procurorii DIICOT Constanța au contestat însă hotărârea inițială, solicitând o pedeapsă mai severă.

De ce a fost schimbată pedeapsa în apel

Curtea de Apel Constanța a considerat că amenda aplicată inițial nu reflectă gravitatea faptei, având în vedere contextul public în care aceasta a fost comisă. Magistrații au apreciat impactul gestului asupra publicului și vizibilitatea ridicată a incidentului.

Potrivit DIICOT, rapperul a săvârșit infracțiunea „fără drept, în vederea consumului propriu”, formulare reținută atât în actele de urmărire penală, cât și în hotărârile instanțelor române. Această evaluare a stat la baza agravării sancțiunii.

Ce rol a avut comportamentul artistului în timpul procesului

În timpul anchetei și al judecății, Wiz Khalifa s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu s-a prezentat în fața instanțelor române. El a lipsit atât de la judecata în primă instanță, cât și de la cea din apel, scrie observatornews.ro.

Singurul document depus la dosar a fost un înscris prin care artistul recunoștea fapta, fără a face referire la existența unui acord cu autoritățile. Această atitudine procesuală nu a influențat favorabil evaluarea finală a cazului.

Cazul a pornit în 2024, când rapperul a fumat marijuana pe scena festivalului Beach Please din Costinești, în fața publicului prezent. Ulterior, artistul a fost ridicat de polițiști și condus la audieri. Autoritățile au subliniat că fapta a avut loc într-un cadru public, ceea ce a contribuit la percepția de gravitate sporită a incidentului. Acest element a cântărit semnificativ în motivarea instanțelor.

Ce urmează după depunerea contestației

Pe 3 aprilie 2026, Tribunalul Constanța urmează să analizeze contestația la executare formulată de Wiz Khalifa. Judecătorii pot decide menținerea pedepsei sau modificarea modului de executare.

Până la acel termen, artistul rămâne condamnat definitiv, iar dosarul continuă să atragă atenția opiniei publice românești. Cazul este considerat atipic, fiind unul dintre puținele în care un artist internațional a fost judecat în România pentru astfel de fapte.

