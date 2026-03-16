Acasa » Eveniment » Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 08:26
Sursă Foto: Facebook - ISU Bihor
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în minutele care au precedat tragedia
  2. Cum explică salvatorii intervenția și ce încearcă acum să afle anchetatorii

O experiență care ar fi trebuit să fie plină de adrenalină și bucurie s-a transformat într-o tragedie în județul Bihor. O tânără de doar 20 de ani și-a pierdut viața după ce parapanta cu care zbura s-a prăbușit de la aproximativ 100 de metri altitudine.

În urma impactului a murit și pilotul aparatului de zbor, un bărbat în vârstă de 53 de ani. Totul s-a întâmplat duminică seara, la doar câteva minute după decolare, sub privirile îngrozite ale martorilor.

Ce s-a întâmplat în minutele care au precedat tragedia

Cu puțin înainte de ora 19, parapanta cu motor s-a ridicat de la sol de pe un teren de fotbal aflat la marginea localității Olosig, din județul Bihor. Zborul părea unul obișnuit, însă după nici zece minute situația a devenit critică.

Martorii spun că aparatul de zbor ar fi devenit imposibil de controlat, pe fondul vântului puternic și al unei manevre greșite. Potrivit acestora, aripa parapantei s-ar fi închis brusc în aer.

Pentru tânăra de 20 de ani, experiența era un vis pe care își dorea de mult să îl trăiască. Din păcate, bucuria zborului s-a transformat într-o tragedie petrecută în doar câteva clipe.

„Din spusele martorilor i s-a închis aripa şi când s-a deschis înapoi i s-au rupt suspantele. Era vânt, era vânt, dar oricum seara se opreşte vântul. La 100 de metri nu cred că avea vreo şansă”, a declarat pilotul Vasile Oroş, notează observatornews.ro.

Cum explică salvatorii intervenția și ce încearcă acum să afle anchetatorii

La scurt timp după prăbușire, echipajele de intervenție ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, rănile suferite în urma impactului au fost extrem de grave, iar medicii nu au mai reușit să le salveze viețile.

„În momentul sosirii forţelor de intervenţie, atât pilotul, cât şi pasagera, se aflau în afara parapantei în stop-cardiorespirator. Din nefericire, în profida eforturilor echipajelor, cele două victime nu au mai putut fi salvate”, a transmis Camelia Roşca de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana.

Pilotul avea peste opt ani de experiență în zbor și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru parapantă. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce a provocat tragedia. Printre ipotezele luate în calcul se numără atât o posibilă defecțiune tehnică a aparatului de zbor, cât și o eroare de pilotaj, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.

Citește și...
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Eveniment
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Eveniment
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Eveniment
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Eveniment
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Eveniment
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Ultima oră
10:18 - Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
10:11 - O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
10:06 - Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
09:47 - Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
09:37 - Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
09:27 - Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
09:16 - O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
08:58 - Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz
08:55 - CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
08:52 - Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)