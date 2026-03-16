O experiență care ar fi trebuit să fie plină de adrenalină și bucurie s-a transformat într-o tragedie în județul Bihor. O tânără de doar 20 de ani și-a pierdut viața după ce cu care zbura s-a prăbușit de la aproximativ 100 de metri altitudine.

În urma impactului a murit și pilotul aparatului de zbor, un bărbat în vârstă de 53 de ani. Totul s-a întâmplat duminică seara, la doar câteva minute după decolare, sub privirile îngrozite ale martorilor.

Ce s-a întâmplat în minutele care au precedat tragedia

Cu puțin înainte de ora 19, parapanta cu motor s-a ridicat de la sol de pe un teren de fotbal aflat la marginea localității Olosig, din județul Bihor. Zborul părea unul obișnuit, însă după nici zece minute situația a devenit critică.

spun că aparatul de zbor ar fi devenit imposibil de controlat, pe fondul vântului puternic și al unei manevre greșite. Potrivit acestora, aripa parapantei s-ar fi închis brusc în aer.

Pentru tânăra de 20 de ani, experiența era un vis pe care își dorea de mult să îl trăiască. Din păcate, bucuria zborului s-a transformat într-o tragedie petrecută în doar câteva clipe.

„Din spusele martorilor i s-a închis aripa şi când s-a deschis înapoi i s-au rupt suspantele. Era vânt, era vânt, dar oricum seara se opreşte vântul. La 100 de metri nu cred că avea vreo şansă”, a declarat pilotul Vasile Oroş, notează observatornews.ro.

Cum explică salvatorii intervenția și ce încearcă acum să afle anchetatorii

La scurt timp după prăbușire, echipajele de intervenție ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, rănile suferite în urma impactului au fost extrem de grave, iar medicii nu au mai reușit să le salveze viețile.

„În momentul sosirii forţelor de intervenţie, atât pilotul, cât şi pasagera, se aflau în afara parapantei în stop-cardiorespirator. Din nefericire, în profida eforturilor echipajelor, cele două victime nu au mai putut fi salvate”, a transmis Camelia Roşca de la .

Pilotul avea peste opt ani de experiență în zbor și era cunoscut pentru pasiunea sa pentru parapantă. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce a provocat tragedia. Printre ipotezele luate în calcul se numără atât o posibilă defecțiune tehnică a aparatului de zbor, cât și o eroare de pilotaj, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.