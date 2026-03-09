Un eveniment rar a avut loc duminică seara în Germania, după ce fragmente dintr-un meteorit au ajuns într-un cartier al orașului Koblenz, din landul Renania-Palatinat. Bucățile provenite din obiectul cosmic au lovit mai multe locuințe, iar una dintre ele a fost afectată direct, după ce fragmentul a pătruns în interiorul casei.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 19:00 (20:00 în România), în cartierul Güls. Autoritățile au intervenit imediat pentru a verifica situația și pentru a se asigura că nu există victime, potrivit .

Cum au ajuns acele fragmente dintr-un meteorit în interiorul unei case

Potrivit poliției, unul dintre fragmentele meteoritului a străpuns acoperișul unei locuințe și a căzut direct într-un dormitor. Impactul a produs distrugeri în interiorul casei, inclusiv la nivelul podelei.

Fragmentul a perforat acoperișul și a lăsat în urmă o gaură cu diametrul de aproximativ 30 de centimetri.

La locul incidentului au fost găsite bucăți de rocă, praf și particule de nisip provenite din meteorit.

Din fericire, autoritățile au confirmat că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Meteorite fragments damaged a residential house in Germany A large meteorite passed over Western Europe on March 8. It was seen in the sky over Germany, France, Switzerland, Belgium, Luxembourg, and the Netherlands (as shown in the video). After entering the atmosphere, the… — NEXTA (@nexta_tv)

Ce au povestit martorii despre momentul în care fragmente dintr-un meteorit au căzut peste acea casă

Mai multe persoane au relatat că au auzit un zgomot foarte puternic în momentul în care fragmentele au ajuns la sol.

Impacturile au scos ”zgomotul unei coliziuni de maşini”, potrivit unui jurnal televizat, care citează un bărbat care se afla pe o bicicletă la momentul respectiv.

”M-am uitat în jurul meu, dar n-am văzut nimic”, a declarat el.

Sunetul a fost suficient de puternic încât să stârnească îngrijorare în rândul localnicilor, iar mai multe apeluri au fost făcute către poliție.

Unde a mai fost observat meteoritul pe cerul Germaniei

Fenomenul ceresc nu a fost observat doar în zona Koblenz. Dâra luminoasă lăsată de meteorit în momentul în care a intrat în atmosferă a fost vizibilă timp de câteva secunde în mai multe regiuni ale țării.

Martori din Baden-Württemberg, dar și din landurile Inferioară, Hesse, Renania de Nord-Westfalia și Saarland au spus că au văzut obiectul pe cer. Unii dintre ei au publicat imagini și clipuri video pe rețelele de socializare.

De ce au intervenit autoritățile cu elicoptere și drone

În orașul Stade, din landul Saxonia Inferioară, poliția a primit sesizări potrivit cărora ar fi putut cădea fragmente provenite de la un avion.

Ca urmare, autoritățile au mobilizat un număr mare de echipe de intervenție și au folosit inclusiv un elicopter al Marinei și drone pentru a verifica zona.

În final, verificările nu au confirmat existența unor resturi de avion sau alte obiecte.

Există vreun pericol după căderea meteoritului?

Inițial, zgomotul puternic a generat suspiciuni că ar putea fi vorba despre o rachetă sau despre un avion de vânătoare.

Totuși, poliția a exclus rapid aceste scenarii și a transmis că incidentul nu are legătură cu securitatea.

De asemenea, pompierii din Koblenz au analizat fragmentul și au precizat că nu există pericolul unor substanțe radioactive sau chimice.

Astfel de evenimente sunt extrem de rare, însă apar ocazional atunci când fragmente de roci spațiale reușesc să ajungă la sol după ce traversează atmosfera.