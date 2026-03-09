B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)

Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)

Ana Maria
09 mart. 2026, 22:07
Un meteorit a căzut peste o casă și a pătruns direct în dormitorul unei familii. Ce au povestit martorii (VIDEO cu momentul impactului)
sursa foto: X/ @nexta_tv
Cuprins
  1. Cum au ajuns acele fragmente dintr-un meteorit în interiorul unei case
  2. Ce au povestit martorii despre momentul în care fragmente dintr-un meteorit au căzut peste acea casă
  3. Unde a mai fost observat meteoritul pe cerul Germaniei
  4. De ce au intervenit autoritățile cu elicoptere și drone
  5. Există vreun pericol după căderea meteoritului?

Un eveniment rar a avut loc duminică seara în Germania, după ce fragmente dintr-un meteorit au ajuns într-un cartier al orașului Koblenz, din landul Renania-Palatinat. Bucățile provenite din obiectul cosmic au lovit mai multe locuințe, iar una dintre ele a fost afectată direct, după ce fragmentul a pătruns în interiorul casei.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 19:00 (20:00 în România), în cartierul Güls. Autoritățile au intervenit imediat pentru a verifica situația și pentru a se asigura că nu există victime, potrivit Euronews.com.

Cum au ajuns acele fragmente dintr-un meteorit în interiorul unei case

Potrivit poliției, unul dintre fragmentele meteoritului a străpuns acoperișul unei locuințe și a căzut direct într-un dormitor. Impactul a produs distrugeri în interiorul casei, inclusiv la nivelul podelei.

Fragmentul a perforat acoperișul și a lăsat în urmă o gaură cu diametrul de aproximativ 30 de centimetri.

La locul incidentului au fost găsite bucăți de rocă, praf și particule de nisip provenite din meteorit.

Din fericire, autoritățile au confirmat că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Ce au povestit martorii despre momentul în care fragmente dintr-un meteorit au căzut peste acea casă

Mai multe persoane au relatat că au auzit un zgomot foarte puternic în momentul în care fragmentele au ajuns la sol.

Impacturile au scos ”zgomotul unei coliziuni de maşini”, potrivit unui jurnal televizat, care citează un bărbat care se afla pe o bicicletă la momentul respectiv.

M-am uitat în jurul meu, dar n-am văzut nimic”, a declarat el.

Sunetul a fost suficient de puternic încât să stârnească îngrijorare în rândul localnicilor, iar mai multe apeluri au fost făcute către poliție.

Unde a mai fost observat meteoritul pe cerul Germaniei

Fenomenul ceresc nu a fost observat doar în zona Koblenz. Dâra luminoasă lăsată de meteorit în momentul în care a intrat în atmosferă a fost vizibilă timp de câteva secunde în mai multe regiuni ale țării.

Martori din Baden-Württemberg, dar și din landurile Saxonia Inferioară, Hesse, Renania de Nord-Westfalia și Saarland au spus că au văzut obiectul pe cer. Unii dintre ei au publicat imagini și clipuri video pe rețelele de socializare.

De ce au intervenit autoritățile cu elicoptere și drone

În orașul Stade, din landul Saxonia Inferioară, poliția a primit sesizări potrivit cărora ar fi putut cădea fragmente provenite de la un avion.

Ca urmare, autoritățile au mobilizat un număr mare de echipe de intervenție și au folosit inclusiv un elicopter al Marinei și drone pentru a verifica zona.

În final, verificările nu au confirmat existența unor resturi de avion sau alte obiecte.

Există vreun pericol după căderea meteoritului?

Inițial, zgomotul puternic a generat suspiciuni că ar putea fi vorba despre o rachetă sau despre un avion de vânătoare.

Totuși, poliția a exclus rapid aceste scenarii și a transmis că incidentul nu are legătură cu securitatea.

De asemenea, pompierii din Koblenz au analizat fragmentul și au precizat că nu există pericolul unor substanțe radioactive sau chimice.

Astfel de evenimente sunt extrem de rare, însă apar ocazional atunci când fragmente de roci spațiale reușesc să ajungă la sol după ce traversează atmosfera.

Tags:
Citește și...
 Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
Externe
 Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
Externe
Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
Externe
Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
Serviciile de informații din Olanda avertizează: Hackerii ruși au obținut acces la informații sensibile prin Signal și WhatsApp
Externe
Serviciile de informații din Olanda avertizează: Hackerii ruși au obținut acces la informații sensibile prin Signal și WhatsApp
Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO
Externe
Exercițiu major în Germania. Spitalele, pregătite pentru un război devastator. Este testată evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
Externe
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
Externe
NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”
Externe
Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”
Un nou atac al Iranului asupra NATO. A doua rachetă balistică a fost doborâtă în Turcia. Ce măsuri au luat SUA
Externe
Un nou atac al Iranului asupra NATO. A doua rachetă balistică a fost doborâtă în Turcia. Ce măsuri au luat SUA
Război în Orientul Mijlociu. Resursa vitală, mai importantă decât petrolul, ridica miza conflictului
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Resursa vitală, mai importantă decât petrolul, ridica miza conflictului
Ultima oră
22:51 - Un tânăr din Gorj a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat iubita și a băgat-o cu forța în portbagaj
22:45 - Fritz: Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului / PSD să se decidă dacă vrea la guvernare cu noi sau cu AUR și să-și asume
22:17 -  Susținătorii opozantului rus, Aleksei Navalnîi, au publicat autopsia oficială
22:14 - Papahagi: „Cred că regimul ayatollahilor se va prăbuși mai devreme sau mai târziu”. Ce obiective au Trump și Netanyahu în Iran (VIDEO)
21:38 - Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
21:35 - Șeful Tarom spune că a propus zboruri pentru românii blocați în Dubai, dar MAE a refuzat oferta: „Am oferit aeronave cu 116 locuri”
21:28 - Mihai Tatulici: „Trump e papanaș! Ăsta nu mai aruncă gogoși, aruncă papanași din prima”. Explicațiile jurnalistului (VIDEO)
21:04 - Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
21:01 - Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
20:52 - Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”