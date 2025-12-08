Aproape 30 de mașini au fost vandalizate într-o singură noapte pe o stradă din Târgu Jiu. Vinovatul e un adolescent de 17 ani, care era băut. Părinții lui au spus că îi vor despăgubi pe proprietari.

Un adolescent beat a vandalizat zeci de mașini

Geamuri sparte, oglinzi smulse, parbrize făcute praf, caroserii îndoite – așa arătau 27 de mașini vandalizate de tânărul beat.

Polițiștii l-au identificat rapid pe făptaș, cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă. El s-a ales cu dosar penal pentru distrugere, iar acum poartă brăţară de monitorizare, informează

La audieri, el le-a spus agenţilor că nu-şi mai aminteşte nimic. Testele au arătat că băuse.

Ce a spus unul dintre păgubiți

„Să te trezeşti aşa peste noapte cu maşina vandalizată, nu e ok. Ieri dimineaţă, înainte să mă duc la muncă am văzut maşina vandalizată şi automat nu am putut să plec cu ea.

I-am spus lui maică-mea, că ea e proprietara, să se ducă la poliție. A fost maică-mea la poliție cu toți vecinii de aici și au vorbit cu părinții lui și o să se rezolve, dar în timp.

Nu mai are nimeni CASCO, pentru că mașinile nu sunt noi. Asta e din 2009, adică… ce CASCO? O să o repar pe banii mei și probabil că o să ne dea ei banii, nu știu, o să declarăm la poliție costurile, tot”, a spus Cristian, fiul unei păgubite.

Acesta a mai susținut că poliția locală ar trebui să patruleze pe străzi, ca astfel de incidente să nu se mai repete.