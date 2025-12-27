B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Zeci de mii de bucureșteni, în frig din cauza unei avarii. Când vor avea din nou căldură

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 17:13
Zeci de mii de bucureșteni, în frig din cauza unei avarii. Când vor avea din nou căldură
Sursa foto: Freepik.com

Zeci de mii de bucureșteni au rămas fără căldură din cauza unei avarii la CET SUD. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, apoi parțial sectoarele 4 și 5.

Bucureșteni fără căldură, după o avarie

„⚠️ Apă caldă și căldură deficitare, în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5!

Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar.

Avaria la primul cazan va fi remediată până azi, ora 16.00, iar la cel de-al doilea până la ora 18.00. Ambele vor reporni azi și vor fi imediat atinși parametri normali de livrare a agentului termic.

❗DAR, atenție! Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre.

Informații suplimentare puteți obține la 031.9442 sau la 0800.820.002”, a transmis Compania Municipală Termoenergetica București.

