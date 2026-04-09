Zeci de milioane de lei a cheltuit Guvernul pe noua carte de identitate. Care e inutilă în multe cazuri. În foarte multe cazuri. Acum se dă o lege care să ascundă problemele

După ce a cheltuit zeci de milioane de lei pentru implementarea noii cărți de identitate, Guvernul s-a declarat învins. Pur și simplu, actul e inutil. Sute de reclamații curg pe platforma fara-hartie.gov.ro, unde oamenii se plâng că nu pot folosi noul buletin. Așa că Guvernul inventează o lege care obligă autoritățile să nu mai ceară oamenilor copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu.

Noua carte de identitate, bani aruncați pe nimic

Datele privind identitatea persoanei și, după caz, domiciliul ori reședința acesteia vor fi verificate prin Registrul național de evidență a persoanelor, iar autoritățile nu vor mai putea solicita ori reține copia actului de identitate. Corelativ, se instituie interdicția solicitării depunerii ori reținerii copiei actului de identitate.

Totodată, se introduce o normă sancționatorie distinctă, potrivit căreia nerespectarea interdicției de a solicita ori reține copia actului de identitate constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 3.000 lei.

Așa sună proiectul de lege pregătit de Guvern pentru a scăpa de sutele de plângeri ale românilor care acuză că noua carte de identitate mai mult încurcă decât ajută.

”Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului.

În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale.

Această practică întreține o birocrație redundantă și este contrară obiectivului de modernizare a administrației publice, întrucât menține formalisme inutile în locul utilizării mecanismelor legale de verificare directă a datelor.”, arată proiectul, consultat de profit.ro.

Ideea vine după ce românii care au buletine electronice au sesizat Guvernului, pe platforma , sute de probleme în relația cu statul, dar și cu alte autorități, care fie nu dispun de echipamente pentru a citi noile cărți de identitate, fie pun oamenii să aducă ei documentele deja încărcate electronic în sistem sau pun cetățeni și chiar angajatori să vină la ghișeul instituțiilor.

Zeci de milioane de lei pentru noul buletin

Și asta se întâmplă în timp ce Ministerul Afacerilor Interne a atribuit mai multe contracte pentru implementarea cărții de identitate electronice. Cu un buget estimat la 40,96 milioane de lei, fără TVA, proiectul va fi realizat pentru suma totală de 29,64 milioane de lei, fără TVA, până la finele acestui an.

„Furnizarea produselor/reprerelor aferente achiziției contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului ,,D4eID – Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate electronice”, respectiv sprijinirea eliberării și adoptării cărții de identitate electronice de către cetățenii români. Această investiție joacă un rol esențial în digitalizarea interacțiunilor dintre cetățeni și entitățile publice sau private, facilitând accesul securizat la servicii digitale.

Produsele solicitate în prezenta achiziție sunt destinate consolidării infrastructurii de comunicații din centrele de date, și asigurării transportului securizat și eficient al datelor între DC din municipiul București și DC din municipiul Brașov, cu un punct de prezență intermediar pentru regenerarea și amplificarea semnalului optic în rețeaua DWDM, asigurând menținerea integrității și performanței transmisiei pe distanțe mai lungi.”, scrie în caietul de sarcini prin care Guvernul împarte 30 de milioane de lei.

La care, să nu uităm, se mai adaugă vreo dați pentru reclamă și promovare a noii cărți de identitate.