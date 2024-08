Zeci de nuntași au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, iar patru angajați ai restaurantului au fost depistați cu stafilococ auriu. Unde se află localul în care s-au îmbolnăvit

Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au participat la trei nunți organizate în perioada 16-18 august. Imediat după eveniment, acestea au prezentat stări de rău și au ajuns la unitățile medicale cu simptome de toxiinfecție alimentară.

Toxiinfecția ar fi apărut în urma contaminării alimentelor și a apei

Mai multe persoane, printre care bucătarul șef și trei ajutoare, ar fi ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Aceștia au participat trei seri la rând, respectiv 16, 17 și 18 august, la trei evenimente la Secret Garden din Cisnădie, potrivit

Conform DSP Sibiu care a declanșat o anchetă epidemiologică la unitate, primele concluzii atestă că toxiinfecția alimentară ar fi apărut în urma contaminării unor alimente și a apei consumate. Mai mult, probele de la laboratorul DSP arată că patru angajați ai restaurantului, respectiv bucătarul șef și trei ajutoare, erau infectate cu stafilococ auriu. Reprezentanții spațiului de evenimente au decis să înlocuiască tot personalul până la finalizarea anchetei.

Persoanele infectate au raportat simptome de iar în timp ce unii au fost nevoiți să se prezinte la urgențe, alții s-au tratat acasă. Unul dintre participanții la un eveniment a povestit că imediat după nuntă a avut stări de greață, diaree și dureri musculare. Ulterior, acesta a aflat că aproape alți 100 de participanți au avut simptome asemănătoare.

„Am avut nuntă, toate bune și frumoase. Duminică seara eu am avut niște stări de vomă, niște grețuri, scaune diareice, dureri musculare. Luni s-au accentuat, m-au ținut cam o zi și tot luni am aflat că mai sunt undeva la minim 100 de persoane care au aceleași simptome. Noi am fost noi sunați, și ne-au întrebat dacă și noi ne simțim rău. După ce am văzut că s-au adunat vreo zece persoane, la un moment dat am început să am început să sunăm și noi cam pe majoritatea, să vedem dacă au și ei aceleași simptome, să vedem dacă e de acolo. Un minim de 100 de persoane, cam așa, au avut simptomele astea”, a transmis unul dintre mirii care au ținut nunta în weekend la Secret Garden.

Mirele a transmis că nu toți cei infectați au ajuns la spital, mulți dintre ei optând să se îngrijească acasă, însă știe din surse sigure că mulți participanți de la toate nunțile din weekend au avut aceleași simptome.

„A fost toxiinfecție alimentară, așa au scris pe biletul de la UPU. Au fost stări normale, dureri de stomac, vărsături. Au fost mai multe persoane, nu știu exact cine, dar au fost mai multe”, a spus Cosmina, o altă nuntașă.

Aceleași simptome le-a avut și un copil de un an și jumătate

Un alt participant la una dintre nunțile de la Secret Garden a menționat că situația a fost similară și în cazul său, dar și al cunoscuților. Mai mult, inclusiv un copil de un an și jumătate a avut simptome asemănătoare.

„Mâncarea nu a părut stricată. A părut totul în regulă. Nu a avut un gust anume de stricat, deci nu a fost alterată mâncarea. Nu a plecat nimeni direct de la nuntă la spital. Nici măcar a doua zi nu a avut multă lume simptome, de-abia luni spre dimineață, luni seara. Deci luni și luni spre marți. Am fost cu familia la Urgențe. Eu știu de cei din familie și din prietenii mai apropiați. Acuma… de la ambele perechi de nași, de la socri până la părinți, frați, mătuși, un copil de un an jumate care a vomitat de cinci ori. Cel puțin nouă ni s-a comunicat toxiinfecție alimentară. DJ-ul nostru la fel, a avut toxiinfecție alimentară. Altceva nu știu. Multă lume nu a fost la spital. A preferat să stea acasă, să ia pastile”, a explicat un alt participant la evenimentele din weekend.

21 de persoane s-au prezentat la urgențe

Un total de 21 de persoane s-au prezentat la urgențe, cu simptome specifice toxiinfecției alimentare.

„10 pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, având simptome de toxiinfecție alimentară. În data de 18 august s-au prezentat opt persoane, respectiv trei femei în vârstă de 21, 26 și 49 de ani și cinci bărbați de 21, 24, 25, 41 și 51 de ani. De asemenea, în data de 19 august au ajuns la UPU alte două persoane cu simptome asemănătoare, o femeie în vârstă de 21 de ani și un bărbat în vârstă de 26 de ani”, a transmis pentru Ora de Sibiu, Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Ce s-a descoperit în ancheta DSP

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a efecuat o anchetă epidemiologică la centrul de evenimente.

„În perioada 16-18 august, în locația menționată au avut loc evenimente de tip nuntă, iar în urma acestora au fost raportate cazuri de îmbolnăvire care au suscitat suspiciuni de toxiinfecție alimentară (TIA)”, a transmis dr. Simona Berariu, purtător de cuvânt DSP Sibiu.

Numărul de persoane expuse la risc, dar și a celor bolnave, a fost de 119 participanți pe 16 august, dintre care 17 (13 adulți și 4 copii) au prezentat simptome, 324 participanți pe 17 august, dintre care 4 adulți s-au îmbolnăvit, 135 de participanți pe 18 august, cu 4 adulți bolnavi.

„Cazurile au fost de gravitate ușoară spre medie, având o simptomatologie ce a constat în: dureri abdominale, grețuri, vărsături, scaune diareice, stare generală influențată, subfebrilitate și/sau febră, dureri musculare. De aceea și numărul de spitalizări a fost mic: trei copii (din cei patru afectați la primul eveniment), externați după două zile; o gravidă, tot de la primul eveniment, care a refuzat inițial internarea, dar s-a prezentat apoi, după circa 24 de ore, a primit îngrijirile necesare și a fost externată a doua zi”, a mai explicat DSP.

„Au fost luate și probe alimentare, doar de la primul eveniment, deoarece, din păcate, anunțurile au fost tardive și s-a depășit termenul de 48 de ore de păstrare a alimentelor pentru analize. S-au recoltat, în schimb, probe de sanitație (suprafețe de lucru și ustensile – masa inox, farfurie, feliator, tocător, oale, etc.) pentru toate cele trei evenimente, probe de apă și probe biologice de la personalul de deservire, din blocul alimentar (tegumente, exudat faringian, secreții nazale, coproculturi)”, a mai transmis purtătorul de cuvânt DSP.

În urma controlului și verificărilor efectuate, DSP a solicitat curățenia și dezinfecția suplimentară la blocul alimentar, dar și a instalației de apă.

Patru persoane au fost depistate cu stafilococ auriu

În urma rezultatelor preliminare ale DSP, patru angajați, dintre care bucătarul șef și trei ajutoare, au fost depistate cu Aceștia au fost suspendați din procesul de preparare a hranei și dispensarizarea prin medicul de familie. Reintegrarea lor va fi posibilă doar după testarea negativă.

„Urmare rezultatelor preliminare furnizate de către laboratorul DSP, referitor la prezența stafilococului auriu în secrețiile nazale, exudat faringian și pe un tegument la cele 4 persoane din bucătăria unității (bucătar șef și trei ajutoare de bucătar), s-a dispus, cu termen imediat, scoaterea acestora din procesul tehnologic de preparare a hranei din blocul alimentar, dispensarizarea lor prin medical de familie și reintegrarea ulterioară doar după negativarea probelor. Precizăm că Ancheta pentru toate aceaste evenimente este încă în plină desfășurare și rezultatele analizelor nu sunt finalizate în totalitate. De aceea și având în vedere faptul că această unitate nu este una cu regim de funcționare permanent, organizând ocazional nunți și alte petreceri, toate măsurile recomandate trebuie urgent și obligatoriu aplicate până la momentul desfășurării următorului eveniment. Din acest motiv, primul recontrol al serviciului de inspecție va avea loc în data de 23. 08.2024”, a mai explicat DSP Sibiu.

Reprezentanții centrului de evenimente au descoperit sursa infecției

Reprezentanții localului Secret Garden au declarat pentru Ora de Sibiu că în urma unei anchete interne, aceștia au identificat că sursa infecției a fost un colaborator care a suplinit bucătarul adjunct.

„Cu mare părere de rău și surprindere ne aflăm într-o situație în care nu am considerat că ne-am putea afla vreodată, deoarece la The Secret Garden calitatea serviciilor noastre, cât și siguranța și sănătatea oaspeților noștri, reprezintă o prioritate absolută. Suntem deosebit de afectați și știm că scuzele noastre nu sunt suficiente pentru a ameliora neplăcerile cauzate celor afectați. Întotdeauna am colaborat cu furnizori de materie primă autorizați, care respectă cele mai înalte norme de calitate și igienă, precum Metro sau Miramax. De asemenea, am fost și suntem constant preocupați de prospețimea și calitatea preparatelor noastre, precum și de disciplina cu care se aplică procedurile de igienă personală, igiena spațiilor de preparare a mâncării și a spațiilor anexe. Lucrăm cu personal experimentat și corect instruit, cărora le punem la dispoziție echipamente și substanțe performante de la producători cu renume mondial, precum Ecolab. Din aceste motive, surprinderea ne-a fost maximă când ne-am văzut confruntați cu reclamații privitoare la preparatele noastre, excluzând din primul moment varianta ca ingredientele folosite, cât și modul de preparare a mâncării, să fi fost deficitar. Respectăm toate normele care sunt impuse de lege, cât și alte norme interne suplimentare, care au menirea de a asigura prestarea serviciilor la cele mai înalte standarde. Si am reușit să facem asta la zeci de mii de meniuri servite până în acest moment, mulțumind prin calitatea serviciilor noastre, sute de miri, părinți sau companii, care au apelat la noi pentru organizarea evenimentelor”, au transmis reprezentanții Secret Garden la solicitarea Ora de Sibiu.

„În urma anchetei specialiștilor DSP, am putut să identificăm cauza problemelor ca fiind stafilococul auriu, care s-a strecurat în unele preparate prin intermediul unei părți a personalului nostru. Această concluzie ne-a intrigat, deoarece monitorizăm atent starea de sănătate a personalului în permanență, tocmai pentru a evita astfel de situații, mai ales în contextul actual, caracterizat de infecții gastroenterologice și a noii forme de COVID, care cauzează astfel de simptome. În urma anchetei noastre interne, am putut să identificăm ca sursă a infecției un colaborator care a suplinit bucătarul adjunct, care a fost operat de apendicită chiar în săptămâna respectivă. În ciuda faptului că bucătarul șef a chestionat colaboratorul cu privire la starea de sănătate, acesta a omis să spună că a suferit de simptome gastrointestinale cu scurt timp în urmă și s-a automedicat, spunând doar că la data respectivă este sănătos, el constituind astfel poarta de intrare a stafilococului auriu în locația noastră. Ca urmare a acestui episod absolut nefericit, pentru care ne asumăm toată responsabilitatea, am instaurat noi proceduri menite să evite pe viitor asemenea situații și suntem cu atât mai încrezători că vom putea asigura în continuare calitatea serviciilor cu care ne-am obișnuit clienții și invitații”, au mai spus cei de la Secret Garden.

„Privitor la starea de fapt, am sterilizat toate suprafețele de contact în zona de preparare a mâncării în trei rânduri, prin agenți biocizi, mai întâi prin aplicare directă, apoi prin atomizator, cât și prin noua tehnologie de nebulizare, care a fost folosită în întreaga locație pentru a distruge orice forme de eventuale bacterii rămase, și suntem pe deplin încredințați că orice urmă a contaminării a fost eliminată. În acest scop, am colaborat cu firme de specialitate în astfel de proceduri, care au efectuat și testele de rigoare pentru a confirma că spațiile tratate sunt complet sterile. În urma acestui eveniment total nefericit, rămânem cu gustul amar că un astfel de episod a fost posibil în locația noastră, dar suntem absolut convinși că noile măsuri implementate vor elimina riscul repetării unui astfel de incident în locația noastră și dorim să asigurăm pe această cale mirii și invitații lor că serviciile noastre vor depăși calitatea care i-a convins să ne aleagă în primul rând in primul rând!”, au mai transmis reprezentanții Secret Garden pentru Ora de Sibiu.