Zeci de persoane au ajuns la spital de la „Balul Însuraților”. A fost activat planul roșu de intervenție

Ce din Reghin care se aflau la un bal organizat anual au ajuns la spital. Oamenii au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar ambulanțele au format o coloană uriașă în fața localului.

Coloană de ambulanțe

„Balul Însuraților”, participanții au început să sune la 112 pentru că acuzau dureri abdominale și vărsături. Unii participanți se aflau în stare gravă și au avut nevoie de ajutorul echipajelor medicale pentru a ieși din local, conform

La fața locului au fost trimise 14 autospeciale și două microbuze pentru transport persoane, dar au fost mobilizate și echipaje din Cluj, Sibiu și Bistrița-Năsăud. Astfel că, a fost activat planul roșu de intervenție.

ANPC a încheiat petrecerea

Chiar dacă ambulanțele au format o coloană, muzica răsuna în continuare. Ea a fost oprită de către cei de la ANPC și au sigilat zona în care a fost gătită mâncarea.

„Din acest moment se încheie petrecerea, vă rugăm frumos toate produsele pe care le aveți în bucătărie se vor sigila, vom preleva probe, iar muzica se oprește din acest moment”, a reacționat un inspector ANPC.

Astfel că, oamenii au fost trimiși acasă.

„Eu am mâncat ciorbă, am mâncat tocăniță, eu nu am pățit nimica, nu știu. Eram la etaj sus și auzeam că le e rău la oameni, și mă uitam pe geam, ni, mă, câte salvări. Acum ne-am dat seama, când s-a oprit muzica. Poate nu mi-a fost rău, că am jucat”, a spus un bărbat.

Inspectorii vor continua cercetările pentru a afla cum s-a ajuns la o astfel de situație.