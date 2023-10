Zeci de planete descoperite de Telescopul James Webb în Orion. Aspectul care i-a intrigat pe oamenii de știință (FOTO, VIDEO)

Telescopul Spațial James Webb (JWST) a descoperit planete de mărimea lui Jupiter care plutesc liber în spațiu și nu sunt conectate cu nicio stea. Interesant este că acestea par să se miște în perechi, relatează .

Telescopul a observat circa 40 de perechi de planete într-o nouă analiză detaliată a celebrei Nebuloase Orion. Au fost supranumite „Jupiter Mass Binary Objects” (Obiecte binare de masa lui Jupiter) – sau, pe scurt, „JuMBOs”.

Unul dintre scenarii este că aceste corpuri provin din zonele nebuloasei în care densitatea a fost insuficientă pentru a crea stele depline. O altă posibilitate este să fi apărut în jurul stelelor și să fi fost împinse apoi în spațiul interstelar prin diferite interacțiuni.

„Ipoteza ejecției este cea preferată în acest moment”, a declarat prof. Mark McCaughrean, consilier științific al Agenției Spațiale Europene (Esa) pentru BBC News.

„Fizica gazelor sugerează că nu ar trebui să se poată forma de unele singure obiecte de masa lui Jupiter și știm că planetele unice pot să fie scoase din sistemele stelare. Însă cum scoți perechi ale acestor lucruri împreună? În acest moment, nu avem un răspuns”, a adăugat McCaughrean, omul care a condus echipa care a realizat noul studiu.

Folosind remarcabila rezoluție și alte particularități ultramoderne ale JWST, oamenii de știință au reușit să adauge informații substanțiale la datele descoperite de telescoapele mai vechi, inclusiv de predecesorul direct al lui Webb, Telescopul Spațial Hubble.

Nebuloasa Orion este cea mai apropiată și mai mare zonă de formare de stele pentru Pământ și este vizibilă cu ochiul liber de pe planeta noastră. Poate fi observată la sud de constelația Orion, care a fost numită după vânătorul din mitologia greacă. Nebuloasa face parte din „sabia” vânătorului, atârnând de „cureaua” sa.

