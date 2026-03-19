Zeci de șoferi de TIR amendați pe Valea Oltului pentru nerespectarea restricțiilor. Cum afectează lucrările circulația pe DN 7

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 23:59
sursa foto: Facebook /Vocea Vâlcii
Controalele din trafic s-au intensificat pe Valea Oltului, unde autoritățile verifică respectarea noilor restricții impuse vehiculelor de mare tonaj. Zeci de șoferi de TIR au fost sancționați după ce au ignorat regulile de circulație pe DN 7.

De ce au fost sancționați șoferii pe DN 7

Acțiunea de control a avut loc pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Boița, unde sunt în vigoare restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone. Măsura a fost introdusă pentru a permite desfășurarea lucrărilor de securizare a versanților în condiții de siguranță.

Polițiștii rutieri, împreună cu inspectorii ISCTR, au organizat o razie pentru a verifica respectarea acestor reguli, aplicând sancțiuni șoferilor care au circulat în intervalele interzise. În total, au fost date 54 de amenzi, valoarea cumulată ridicându-se la aproximativ 30.000 de lei.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea restricțiilor de tonaj, în special în zonele unde lucrările impun limitări stricte ale traficului. Autoritățile urmăresc astfel reducerea riscurilor și prevenirea incidentelor în această zonă intens circulată.

Ce reguli trebuie respectate de șoferi în această perioadă

Restricțiile se aplică zilnic, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, iar încălcarea acestora atrage sancțiuni consistente. Amenzile pot varia între 1.000 și 2.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii constatate, relatează Libertatea.

„Recomandăm conducătorilor auto, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte restricţiile de circulaţie instituite, intervalele orare în care acestea sunt aplicabile şi să utilizeze rutele alternative stabilite, pentru a evita sancţionarea şi pentru a contribui la siguranţa traficului rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Măsurile vor rămâne în vigoare până la data de 15 iunie, perioadă în care autoritățile anunță că verificările vor continua. Scopul este asigurarea unui trafic controlat în zonele afectate de lucrări și reducerea riscului de accidente.

