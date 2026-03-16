Circulația pe , pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Veștem, va fi afectată de lucrări de protecție a versanților în perioada 16 martie – 15 iunie 2026. Anunțul a fost făcut de Poliția Română, care precizează că restricțiile vor fi aplicate în special pe tronsonul dintre Căciulata și Câinenii Mari.

Lucrările sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere pe Valea Oltului, una dintre cele mai circulate rute care leagă sudul țării de Transilvania.

Programul restricțiilor de circulație

Restricțiile vor fi aplicate de luni până sâmbătă, în intervalul 08:00 – 17:30, conform Știrile ProTv.

Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Veștem în intervalul menționat. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare stabilite de autorități.

Vehiculele cu masa sub 7,5 tone vor putea circula, însă traficul va fi închis sau restricționat temporar pe sectoarele unde se desfășoară lucrările.

De asemenea, autoritățile anunță închideri temporare ale traficului:

de până la 30 de minute, de luni până vineri;

de până la 15 minute, în zilele de sâmbătă.

Duminica și în zilele de sărbători legale nu vor fi impuse restricții, cu excepția situațiilor de urgență.

Rute ocolitoare pentru șoferi

Pentru a evita zona afectată de lucrări, autoritățile recomandă mai multe rute alternative.

Pentru relația București – Veștem și retur, șoferii pot folosi traseul:

București – A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem (intersecție cu DN7).

Pentru relația București – A1 / Simeria, ruta recomandată este:

București – A1 – Pitești – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – nod rutier A1.

Ce lucrări vor fi realizate

Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de curățare a versanților, dislocare a rocilor, montare de plase de protecție și consolidare a taluzurilor.

Aceste intervenții sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre și să îmbunătățească siguranța rutieră pe Valea Oltului, un sector cunoscut pentru traficul intens și pentru riscurile provocate de instabilitatea versanților.