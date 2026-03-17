Restricții de circulație pe , pe DN 7, pentru autovehicule mai grele de 7,5 tone. a anunțat că în următoarea perioadă, timp de trei luni, se vor executa lucrări de reparații în zona respectivă.

Restricții pentru vehicule grele pe Valea Oltului

Mai multe sunt programate începând din aceste zile, până pe 15 iunie, pe Drumul Național DN 7, pe Valea Oltului. În acest context au fost introduse restricții de circulație pentru vehiculele grele, TIR-uri și camioane, cu greutatea mai mare de 7,5 tone. Acestea au interdicție să circule pe timp de zi, începând de marți, 17 martie, de luni până sâmbătă.

„Astăzi (17 martie – n. red.), începând cu ora 08:00, a fost interzisă circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Boița, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30”, a transmis Poliția Română, într-o informare de presă.

Potrivit sursei citate, pe perioada restricționată, pot circula doar autovehiculele care transportă persoane și autoturismele. Lucrările vizează amenajarea sistemului de protecție a versanților, prin montarea de plase și bariere de retenție, pentru a evita riscurile de prăbușire. Autoritățile nu exclud și alte măsuri suplimentare, inclusiv închideri temporare ale circulației și pentru celelalte categorii de autovehicule, în perioada următoare.

„Sunt exceptate de la măsura impusă autovehiculele destinate exclusiv transportului de persoane. Lucrările de protecție a versanților au început și pot aduce restricții sau închideri temporare ale circulației și pentru celelalte categorii de autovehicule”, se mai arată în comunicatul poliției.

Precizările Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova

Traficul rutier pe DN7, pe Valea Oltului, între Râmnicu Vâlcea și Boița (Sibiu), va fi restricționat, începând de marți, 17 martie 2026 până luni, 15 iunie 2026. Măsura vizează autovehiculele de transport cu o greutate mai mare de 7,5 tone, după cum a relatat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. Restricțiile vor fi în vigoare, pe timpul zilei, între orele 8.00 și 17.00, pe durata lucrărilor,

„Traficul autoturismelor, precum și a vehiculelor de marfă până în 7,5 tone, nu va fi afectat. Nu vor exista restricții sau opriri de trafic decât atunci când va fi nevoie, dacă pe timpul lucrărilor cad bolovani sau copaci pe carosabil și e nevoie de o intervenție punctuală pentru curățarea drumului”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri ( ), citat de Hotnews.

Oficialii CNAIR au infirmat știrile care circulă în spațiul online, conform cărora traficul va fi restricționat timp de trei luni, inclusiv pentru autoturisme. Aceștia au îndemnat șoferii să urmărească fluxul oficial de comunicări ale Companiei de Drumuri și a Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri.