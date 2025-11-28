B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
28 nov. 2025, 08:29
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. De ce este ziua canonizării părintelui Arsenie Boca un moment atât de așteptat
  2. Cum vorbesc credincioșii despre ajutorul primit de la părintele Arsenie Boca

Credincioși din toate colțurile țării se pregătesc pentru o zi cu adevărat specială la Mănăstirea Prislop. Atmosfera este plină de emoție, deoarece astăzi are loc slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Decizia vine după ce, în luna februarie, Sfântul Sinod l-a trecut oficial în rândul sfinților.

De ce este ziua canonizării părintelui Arsenie Boca un moment atât de așteptat

Arsenie Boca va fi cinstit anual, pe 28 noiembrie, iar interesul pentru această zi este uriaș. Mii de oameni din toate colțurile țării sunt așteptați la Prislop pentru a participa la evenimentul religios. Primii pelerini au sosit încă de joi, unii dintre ei fiind persoane care l-au cunoscut personal pe cel numit „Sfântul Ardealului”. Au venit cu emoție și recunoștință, dorind să se roage la mormântul său.

În calendarele ortodoxe figurează ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, iar pentru mulți credincioși rămâne un făcător de minuni încă din timpul vieții.

„Dânsul avea darul acesta, se ruga și se vindeca om paralizat și când era în viață. Așteptau săptămâni la rând, chiar o lună”, a dezvăluit Arhimandrit Andrei Coroian, vicar administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei, notează stirileprotv.ro.

Zeci de voluntari au lucrat ore întregi pentru a pregăti scena pe care, vineri dimineață, va fi oficiată slujba. Fiecare detaliu a fost pus la punct cu grijă, astfel încât ceremonia să se desfășoare fără probleme. Pelerinii care vin în număr mare vor trebui să parcurgă câțiva kilometri pe jos până la mănăstire. Pentru siguranța tuturor, autoritățile au mobilizat nu mai puțin de 200 de polițiști și jandarmi.

Cum vorbesc credincioșii despre ajutorul primit de la părintele Arsenie Boca

Unii credincioși au povestit că au simțit sprijinul părintelui Arsenie Boca și după trecerea sa la cele veșnice, pe 28 noiembrie 1989. Pentru ei, ajutorul lui nu s-a oprit odată cu sfârșitul vieții pământești.

Un bărbat își amintește o perioadă dificilă, marcată de boală și suferință: „În urmă cu 12 ani am trecut printr-o încercare grea. Ne-am închinat cu evlavie la părintele și am simțit ajutorul.”

De asemenea, o femeie a spus că a revenit la Prislop ani la rând: „Am fost mai mulți ani la rând și ne-a ajutat de fiecare dată, am venit să-i mulțumim.”

